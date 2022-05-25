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Председателем совета директоров VK избран пресс-секретарь главы «Газпрома»

Интернет-холдинг VK сообщил об избрании новым председателем совета директоров Сергея Куприянова, сменившего на этом посту сооснователя холдинга VK Дмитрия Гришина, который покинул совет директоров.

Источник изображения: cnews.ru

Источник изображения: cnews.ru

Сергей Куприянов с 2013 г. является пресс-секретарем председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, а также с 2019 г. руководит департаментом информационной политики компании.

После начала событий на Украине против главы VK Владимира Кириенко были введены санкции, а на Лондонской фондовой бирже были приостановлены торги акциями холдинга.

Вслед за этим крупнейший акционер VK, голландская инвестиционная компания Prosus, входящая в холдинг Naspers, сообщила о намерении списать свою долю в VK (25,7 % акций), стоимость которой оценивалась в $700 млн. Кроме того, Prosus вывела из состава совета директоров троих своих представителей. Одновременно с ними совет директоров VK покинули ещё двое иностранцев, независимых директоров. То есть, после введения санкций совет директоров покинули шесть человек — 5 иностранцев и Гришин.

Вскоре им нашли замену. В совет директоров холдинга вошли и.о. ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин, первый замгендиректора VK Владимир Габриелян и старший вице-президент VK Александр Айвазов, а также независимые директоры — ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Никита Анисимов и Наталья Яковлева, являющаяся независимым директором в золотодобывающей компании «Петропавловск», грузоперевозчике Globaltruck Managment и медиа-измерителе Mediascope.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Социальные сети,
Теги: vk, социальная сеть, совет директоров
vk, социальная сеть, совет директоров
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