Elden Ring не вошла в топ-10 самых играемых проектов за первый квартал 2022 года

Ещё не прошла и половина года, но уже вышло достаточно много знаменательных игр, включая Horizon Forbidden West, Dying Light 2, Elden Ring и Pokemon Legends: Arceus. Однако во что геймеры играли больше всего в первом квартале 2022-го? Об этом рассказала аналитическая фирма NPD Group. Спойлер: это не Elden Ring.

Elden Ring, без сомнения, один из самых крупных релизов этого года. Игра побила рекорды скорости продаж среди проектов FromSoftware и получила очень высокий рейтинг на Metacritic. В конце концов, она наверняка возьмёт много премий «Игра года» в различных изданиях. Можно было бы предположить, что в неё и играли чаще всего. Однако, согласно отчёту NPD Group, это не так.

Elden Ring неожиданно заняла лишь 20-е место в списке самых популярных игр первого квартала 2022 года в США. Как рассказал аналитик Мэт Пискателла (Mat Piscatella), ролевой экшен от FromSoftware опередили такие проекты, как Call of Duty: Vanguard, Animal Crossing: New Horizons, Fortnite и Minecraft.

Стоит учитывать, что Elden Ring вышла в конце февраля, поэтому в этом отчёте засчитался только один месяц существования игры.