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Lucid отзовёт все вышедшие в 2022 году электромобили Air из-за проблем с проводкой

Национальное управление безопасностью движения на трассах министерства транспорта США (NHTSA) уведомило в среду производителя электромобилей Lucid Motors о необходимости отзыва 1117 транспортных средств из-за проблем с проводкой дисплея.

Источник изображения: Lucid

Источник изображения: Lucid

Согласно отчёту регулятора, жгут проводов дисплея может быть закреплён неправильно, что может привести к его выходу из строя. А следовательно, эти автомобили не соответствуют требованиям пункта № 101 «Управление и дисплеи» Федеральных стандартов безопасности транспортных средств (Federal Motor Vehicle Safety Standards).

Поскольку дисплеи Air отражают важную для водителя информацию, включая показатели скорости, пробега, а также индикаторы переключения передач и системы предупреждения, этот дефект может привести к дорожно-транспортному происшествию. Как утверждает ресурс Lucid Insiders, компания изменила стеклянный навес у новых автомобилей, чтобы предотвратить возможные проблемы из-за незакреплённых проводов.

Отзыв, как сообщается, распространяется на все модели Air Dream Edition и Grand Touring, выпущенные в 2022 году. Рассылка официальных уведомлений запланирована на 20 июня. NHTSA сообщило, что дилеры Lucid проверят автомобили и при необходимости бесплатно закрепят жгут проводов. Это будет второй отзыв автомобилей за короткую историю компании. Первый отзыв, объявленный в феврале 2022 года, был связан с дефектом подвески.

Ранее на этой неделе Lucid провела церемонию подписания заключённого в феврале 2022 года соглашения с организациями Саудовской Аравии о строительстве в стране завода с производственной мощностью 155 000 электромобилей в год. Предполагается, что в рамках соглашения Lucid получит финансирование в пределах $3,4 млрд в течение следующих 15 лет.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: lucid motors, электромобиль, отзыв
lucid motors, электромобиль, отзыв
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