3DNews Новости Software Новости сети У купленных за пределами России смартфон...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

У купленных за пределами России смартфонов Samsung есть проблемы с добавлением некоторых карт «Мир» в Samsung Pay

В Сети появились сообщения пользователей о проблемах с добавлением карты «Мир» в платёжный сервис Samsung Pay. Выяснилось, что карты ряда российских банков стало невозможно добавлять в платёжный сервис компании Samsung на смартфонах, приобретённых за пределами России.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

В сервисе Samsung Pay подтвердили возможность возникновения подобных проблем, если смартфон приобрели не в России. «Все штатно, проблемы могут быть только, если телефон куплен не в России», — сообщили ТАСС в пресс-службе Samsung Pay.

Добавить карту «Мир» для выполнения бесконтактной оплаты покупок сейчас можно в приложении Mir Pay, а также в Samsung Pay. На сайте платёжной системы «Мир» сообщается, что карту этой платёжной системы в настоящее время можно добавить в сервис Samsung Pay только на смартфонах.

Ранее, в марте этого года Apple объявила о прекращении поддержки карт «Мир» платёжным сервисом Apple Pay. После отключения в России сервисов Apple Pay и Google Pay пользователи стали переходить на использование пластиковых карт. Также увеличилось число россиян, начавших оплачивать покупки с помощью наличных.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung показала возможности 200-Мп мобильного сенсора HP1 с помощью огромного плаката с котом
Россияне стали больше платить наличными после отключения Apple Pay и Google Pay
Apple и Samsung продолжили сертифицировать технику в России, несмотря на уход из страны
В России предложен законопроект о введении понятия NFT-токенов
Сбербанк получил статус ИТ-компании
VK открыла набор на оплачиваемую стажировку для будущих разработчиков игр
Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: банковская карта, мир, samsung pay, россия
банковская карта, мир, samsung pay, россия
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 7 5800X3D: финальная точка Socket AM4 160
Если не TeamViewer, то кот: почти два десятка аналогов популярного сервиса удалённого доступа 56
Обзор видеокарты SAPPHIRE TOXIC Radeon RX 6900 XT Limited Edition: альтернативный флагман 33
Обзор смартфона OnePlus 10 Pro: потеря идентичности 23

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Румыния приблизилась к началу строительства первого в Европе малого модульного реактора NuScale
Российские ретейлеры начали закупать электронику по параллельному импорту, но пока сторонятся техники Apple
Разработка следующей The Witcher перешла на новый этап
Астрономы открыли, что в далёких-далёких галактиках звёзды в среднем более массивные и крупные
Gucci и Oura представили смарт-кольцо за $950
Руководство «Яндекса» заверило сотрудников, что не планирует переносить штаб-квартиру в Израиль 3 мин.
У купленных за пределами России смартфонов Samsung есть проблемы с добавлением некоторых карт «Мир» в Samsung Pay 22 мин.
Видео: свежий трейлер Soul Hackers 2 посвятили главной героине и её «старшей сестре» 2 ч.
Сервис видеоконференций Cisco WebEx прекратил обслуживание клиентов из России 2 ч.
Разработчики Sniper Elite 5 отложили релиз игры в Epic Games Store и вернули покупателям деньги 3 ч.
Слухи: в Сеть попала значительная часть диалогов из первого сюжетного дополнения к Cyberpunk 2077 3 ч.
Онлайновый мультиплеер подросткового ужастика The Quarry выйдет позже самой игры 5 ч.
Олдскульный экшен Streets of Rage 4 дебютировал на iOS и Android 5 ч.
В Epic Games Store стартовала ещё одна недоступная россиянам раздача — на этот раз дарят BioShock: The Collection 6 ч.
В базе данных Steam засветился PS5-эксклюзив Returnal 6 ч.
AYN выпустит портативную консоль Loki на базе Alder Lake и Ryzen 6000 стоимостью от $299 8 мин.
Институт вычислительной космологии протестирует безкоммутаторную сеть Rockport Networks 33 мин.
Tesla и другие производители попросили правительство США инвестировать в зарядные станции для электрических грузовиков 45 мин.
Будущая российская орбитальная станция будет автоматической, но сможет принять экипаж 2 ч.
Армения вывела на орбиту Земли свой первый спутник — доставкой занималась SpaceX 2 ч.
NVIDIA и Ayar Labs вместе создадут технологии фотонного интерконнекта для HPC и ИИ-систем будущего 3 ч.
AMD сообщила о закрытии сделки по поглощению Pensando Systems за $1,9 млрд 5 ч.
HDPlex представила компьютерный блок питания размером чуть больше смартфона и мощностью 250 Вт 5 ч.
Спутниковый интернет SpaceX Starlink достиг 400 тыс. подписчиков 6 ч.
Joby Aviation получила первый сертификат для оказания услуг аэротакси — осталось ещё два 7 ч.