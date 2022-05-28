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Starlink получил разрешения на работу в Нигерии и Мозамбике

Накануне Илон Маск (Elon Musk), глава владеющей спутниковым провайдером Starlink компании SpaceX, сообщил в твиттере, что проект получил разрешения на работу в Нигерии и Мозамбике. Буквально за три дня до этого он отвечал в соцсети на вопрос о том, когда сервис будет запущен в Африке.

Источник изображения: starlink.com

Источник изображения: starlink.com

К настоящему моменту Starlink работает более чем в 30 странах мира и обслуживает более 400 тыс. абонентов. В мае прошлого года SpaceX направила своих представителей для получения разрешительных документов от Комиссии по связи Нигерии (NCC) — профильного регулятора страны.

Нигерийское издание Nairametrics подтвердило слова господина Маска о получении разрешения от NCC. В публикации также говорится, что лицензия была выдана зарегистрированному в стране юридическому лицу Starlink Internet Services Nigeria Ltd., а действует она с мая 2022 года.

Starlink окажется долгожданным конкурентом местным телеком-операторам MTN и Airtel, которые сражались за рынок в стране, но, как пишет TechCrunch, не улучшали качества связи. Впрочем, в их пользу всё ещё говорит дороговизна спутниковой связи от Илона Маска. Начальный комплект стоит $599 — он включает в себя терминал, фурнитуру для установки и роутер Wi-Fi, а ежемесячная абонентская плата составляет $110. Есть ещё и премиум-сервис, предполагающий комплект оборудования за $2 500 и абонентскую плату в $500. Для среднего нигерийского или мозамбикского пользователя это дороговато.

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации, космос,
Теги: spacex, starlink, нигерия, мозамбик
spacex, starlink, нигерия, мозамбик
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