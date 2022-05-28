Игроки достучались до Valve: проблема с читерами и ботами в Team Fortress 2 будет решена

Пускай Team Fortress 2 и вышла 15 лет назад, это всё ещё одна из самых популярных игр в Steam. Но её пользователи уже два года жалуются на ботов, наводняющих серверы, и неоднократные попытки заставить Valve прислушаться к жалобам не увенчались успехом. Но на этой неделе, наконец, разработчик услышал фанатов.

Пользователи страдали от читеров, которые используют программы для автонаведения прицела и изгнания из матча других игроков. Кроме того, злоумышленники рассылали расистские сообщения в текстовом и голосовом чатах.

Дошло до того, что 26 мая поклонники Team Fortress устроили крупный флешмоб в Twitter с целью вывести хештег #SaveTF2 на вершину мировых трендов. При этом главным условием было не использовать «язык ненависти», чтобы показать Valve миролюбивость сообщества игры.

Поклонникам удалось привлечь внимание не только общественности, но и самой Valve. Впервые с июля 2020 года официальная учётная запись Team Fortress 2 в Twitter опубликовала твит. В нём разработчики рассказали, что слышат сообщество, любят игру и работают над улучшением ситуации.

Team Fortress 2 условно-бесплатно распространяется в Steam.