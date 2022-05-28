3DNews Новости Software Шутер Игроки достучались до Valve: проблема с ...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Игроки достучались до Valve: проблема с читерами и ботами в Team Fortress 2 будет решена

Пускай Team Fortress 2 и вышла 15 лет назад, это всё ещё одна из самых популярных игр в Steam. Но её пользователи уже два года жалуются на ботов, наводняющих серверы, и неоднократные попытки заставить Valve прислушаться к жалобам не увенчались успехом. Но на этой неделе, наконец, разработчик услышал фанатов.

Источник изображения: Valve

Источник изображения: Valve

Пользователи страдали от читеров, которые используют программы для автонаведения прицела и изгнания из матча других игроков. Кроме того, злоумышленники рассылали расистские сообщения в текстовом и голосовом чатах.

Дошло до того, что 26 мая поклонники Team Fortress устроили крупный флешмоб в Twitter с целью вывести хештег #SaveTF2 на вершину мировых трендов. При этом главным условием было не использовать «язык ненависти», чтобы показать Valve миролюбивость сообщества игры.

Фанаты даже нарисовали плакат акции. Источник: Twitter

Фанаты даже нарисовали плакат акции. Источник изображения: Twitter

Поклонникам удалось привлечь внимание не только общественности, но и самой Valve. Впервые с июля 2020 года официальная учётная запись Team Fortress 2 в Twitter опубликовала твит. В нём разработчики рассказали, что слышат сообщество, любят игру и работают над улучшением ситуации.

Источник изображения: twitter.com/TeamFortress

Источник изображения: twitter.com/TeamFortress

Team Fortress 2 условно-бесплатно распространяется в Steam.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Teardown, Dune: Spice Wars, The Stanley Parable: Ultra Deluxe и другие лучшие новинки апреля в Steam
Грядущий аддон для Cyberpunk 2077 станет последним проектом CD Projekt RED на собственном движке
Амбициозный хоррор The Callisto Protocol отделился от вселенной PUBG
Журналисты Game Informer поделились новыми подробностями и скриншотами хоррора The Callisto Protocol
Гиперзвуковой самолёт и тематические миссии: к Microsoft Flight Simulator вышло бесплатное дополнение по мотивам «Топ Ган: Мэверик»
Совместные группы для представителей Орды и Альянса появятся в World of Warcraft через неделю
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер,
Теги: team fortress 2, valve, шутер
team fortress 2, valve, шутер
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 7 5800X3D: финальная точка Socket AM4 167
Если не TeamViewer, то кот: почти два десятка аналогов популярного сервиса удалённого доступа 59
Обзор смартфона OnePlus 10 Pro: потеря идентичности 26
Умный дом с «Яндекс.Станцией — 2»: теперь не только по Wi-Fi 12

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
NASA опубликовало видео, которое снял марсианский вертолёт Ingenuity во время полёта на 704 метра
Учёные показали настоящую квантовую телепортацию: «как в научно-фантастических фильмах»
Stratolaunch показала прототип гиперзвукового аппарата TA-0 и пилон для его запуска с самого большого в мире самолёта
Электрический пикап Ford F-150 Lightning доставлен первому покупателю
В мобильной версии Google Play добавился раздел «Совместимость с вашими устройствами»
Попытка Sony исправить PSOne-игры с частотой 50 Гц на PS4 и PS5 привела к появлению неприятного артефакта 19 мин.
Resistance: Retribution может пополнить ретрокаталог игр для PlayStation 4 и PlayStation 5 26 мин.
Игроки достучались до Valve: проблема с читерами и ботами в Team Fortress 2 будет решена 2 ч.
NFT-приложение STEPN прекратит работу в Китае 2 ч.
Суд арестовал ещё 1 млрд руб. на счетах Google в РФ — теперь по искам холдинга «Москва Медиа» 7 ч.
Биржевой регулятор решил опросить Илона Маска — он слишком поздно рассказал о скупке акций Twitter 8 ч.
Культовая ролевая игра Star Wars: Knights of the Old Republic II получит новую жизнь на Switch с вырезанным контентом 10 ч.
Приключенческий экшен Star Wars Jedi: Survivor продолжит историю Fallen Order — тизер-трейлер и первые подробности 11 ч.
Новая статья: V Rising — из гроба в князи. Предварительный обзор 21 ч.
Hello Games рассказала о прогрессе разработки Switch-версии No Man’s Sky 23 ч.
Starlink получил разрешения на работу в Нигерии и Мозамбике 3 ч.
Отток айтишников из России в первом полугодии оценили в 40 тыс., но половина вернётся обратно 3 ч.
В Китае представили пятиместный электромобиль за $5900 с дальностью пробега до 300 км 6 ч.
Китайский завод BMW Group освоит замкнутый цикл переработки аккумуляторов электромобилей 7 ч.
Вьетнамское предприятие Intel научилось самостоятельно готовить процессорные подложки 9 ч.
По мере снятия пандемийных ограничений в Китае отмечается падение спроса на смартфоны 9 ч.
NASA наметило вторую репетицию запуска лунной ракеты Artemis I на 19 июня 9 ч.
В игровом сегменте выручка NVIDIA зависела от российского рынка на 4 % 14 ч.
Тираж смартфонов Apple серии iPhone 14 уступит объёмам выпуска предшественников в прошлом году 14 ч.
Samsung резко урезала план производства смартфонов на 2022 год — вместо 310 млн выпустят только 280 млн 21 ч.