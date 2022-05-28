Resistance: Retribution может пополнить ретрокаталог игр для PlayStation 4 и PlayStation 5

Шутер Resistance: Retribution 2009 года заметили на сайте возрастного рейтингового агентства Южной Кореи. Игру оценили для PlayStation 4 и PlayStation 5, что указывает на её скорое переиздание. Вероятно, проект появится в ретрокаталоге PlayStation Plus.

Resistance: Retribution — это третья игра серии Resistance, вышедшая на PlayStation Portable между Resistance 2 и Resistance 3. В портативном ответвлении главным героем является британский морской пехотинец Джеймс Грейсон, у которого встала задача уничтожить как можно больше конверсионных центров Химер. Это случилось после инцидента, в котором ему пришлось убить собственного брата, чтобы предотвратить его превращение в монстра.

Игра приняли положительно. Её средний рейтинг Metacritic на основе 67 обзоров равняется 81 баллам из 100. Одним из главных преимуществ Resistance: Retribution было разнообразие сетевых многопользовательских режимов, но Sony отключила их в 2015 году. Неизвестно, будет ли мультиплеер доступен в игре, когда она выйдет на PlayStation 4 и PlayStation 5.

Запуск обновлённой подписки PlayStation Plus в Европе состоится 23 июня.