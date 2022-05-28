3DNews Новости Software PlayStation Resistance: Retribution может пополнить ...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Resistance: Retribution может пополнить ретрокаталог игр для PlayStation 4 и PlayStation 5

Шутер Resistance: Retribution 2009 года заметили на сайте возрастного рейтингового агентства Южной Кореи. Игру оценили для PlayStation 4 и PlayStation 5, что указывает на её скорое переиздание. Вероятно, проект появится в ретрокаталоге PlayStation Plus.

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Resistance: Retribution — это третья игра серии Resistance, вышедшая на PlayStation Portable между Resistance 2 и Resistance 3. В портативном ответвлении главным героем является британский морской пехотинец Джеймс Грейсон, у которого встала задача уничтожить как можно больше конверсионных центров Химер. Это случилось после инцидента, в котором ему пришлось убить собственного брата, чтобы предотвратить его превращение в монстра.

Игра приняли положительно. Её средний рейтинг Metacritic на основе 67 обзоров равняется 81 баллам из 100. Одним из главных преимуществ Resistance: Retribution было разнообразие сетевых многопользовательских режимов, но Sony отключила их в 2015 году. Неизвестно, будет ли мультиплеер доступен в игре, когда она выйдет на PlayStation 4 и PlayStation 5.

Запуск обновлённой подписки PlayStation Plus в Европе состоится 23 июня.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
State of Play вернётся на следующей неделе с новостями об играх для PS VR2 и не только
Грядущий аддон для Cyberpunk 2077 станет последним проектом CD Projekt RED на собственном движке
Слухи: Sony и режиссёр «Района № 9» снимут полнометражный фильм по Gran Turismo
Гиперзвуковой самолёт и тематические миссии: к Microsoft Flight Simulator вышло бесплатное дополнение по мотивам «Топ Ган: Мэверик»
Sony раскрыла продажи ПК-версий Horizon Zero Dawn, God of War и Days Gone
Журналисты Game Informer поделились новыми подробностями и скриншотами хоррора The Callisto Protocol
Рубрики: Новости Software, игры, Шутер, PlayStation,
Теги: resistance: retribution, sony interactive entertainment, bend studio, шутер
resistance: retribution, sony interactive entertainment, bend studio, шутер
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 7 5800X3D: финальная точка Socket AM4 167
Если не TeamViewer, то кот: почти два десятка аналогов популярного сервиса удалённого доступа 59
Обзор смартфона OnePlus 10 Pro: потеря идентичности 26
Умный дом с «Яндекс.Станцией — 2»: теперь не только по Wi-Fi 12

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
NASA опубликовало видео, которое снял марсианский вертолёт Ingenuity во время полёта на 704 метра
Учёные показали настоящую квантовую телепортацию: «как в научно-фантастических фильмах»
Stratolaunch показала прототип гиперзвукового аппарата TA-0 и пилон для его запуска с самого большого в мире самолёта
Электрический пикап Ford F-150 Lightning доставлен первому покупателю
В мобильной версии Google Play добавился раздел «Совместимость с вашими устройствами»
Попытка Sony исправить PSOne-игры с частотой 50 Гц на PS4 и PS5 привела к появлению неприятного артефакта 19 мин.
Resistance: Retribution может пополнить ретрокаталог игр для PlayStation 4 и PlayStation 5 26 мин.
Игроки достучались до Valve: проблема с читерами и ботами в Team Fortress 2 будет решена 2 ч.
NFT-приложение STEPN прекратит работу в Китае 2 ч.
Суд арестовал ещё 1 млрд руб. на счетах Google в РФ — теперь по искам холдинга «Москва Медиа» 7 ч.
Биржевой регулятор решил опросить Илона Маска — он слишком поздно рассказал о скупке акций Twitter 8 ч.
Культовая ролевая игра Star Wars: Knights of the Old Republic II получит новую жизнь на Switch с вырезанным контентом 10 ч.
Приключенческий экшен Star Wars Jedi: Survivor продолжит историю Fallen Order — тизер-трейлер и первые подробности 11 ч.
Новая статья: V Rising — из гроба в князи. Предварительный обзор 21 ч.
Hello Games рассказала о прогрессе разработки Switch-версии No Man’s Sky 23 ч.
Starlink получил разрешения на работу в Нигерии и Мозамбике 3 ч.
Отток айтишников из России в первом полугодии оценили в 40 тыс., но половина вернётся обратно 3 ч.
В Китае представили пятиместный электромобиль за $5900 с дальностью пробега до 300 км 6 ч.
Китайский завод BMW Group освоит замкнутый цикл переработки аккумуляторов электромобилей 7 ч.
Вьетнамское предприятие Intel научилось самостоятельно готовить процессорные подложки 9 ч.
По мере снятия пандемийных ограничений в Китае отмечается падение спроса на смартфоны 9 ч.
NASA наметило вторую репетицию запуска лунной ракеты Artemis I на 19 июня 9 ч.
В игровом сегменте выручка NVIDIA зависела от российского рынка на 4 % 14 ч.
Тираж смартфонов Apple серии iPhone 14 уступит объёмам выпуска предшественников в прошлом году 14 ч.
Samsung резко урезала план производства смартфонов на 2022 год — вместо 310 млн выпустят только 280 млн 21 ч.