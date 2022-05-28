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Попытка Sony исправить PSOne-игры с частотой 50 Гц на PS4 и PS5 привела к появлению неприятного артефакта

Компания Sony Interactive Entertainment выпустила обновление, которое призвано улучшить ситуацию с PlayStation One-играми на PlayStation 4 и PlayStation 5, поскольку те использовали частоту обновления 50 Гц и воспроизводились с некомфортной частотой кадров. Проблема была решена, но создала ещё одну — неприятный эффект шлейфа.

Источник изображения: twitter.com/windycornertv

Источник изображения: twitter.com/windycornertv

Недавно состоялся запуск обновлённой подписки PlayStation Plus в азиатских регионах. Вместе с тем в PlayStation Store стали появляться игры для PlayStation One и PlayStation Portable, что позволило протестировать их работу и прийти к определённым выводам. Было замечено, что все игры для PS1, включённые в каталог сервиса, это европейские PAL-версии. Даже в регионах, где используется видеоформат NTSC, включая Тайвань. Из-за этого все игры воспроизводились с частотой 50, а не 60 Гц.

Источник изображения: twitter.com/windycornertv

Источник изображения: twitter.com/windycornertv

Шлейфы в PSOne-играх
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В итоге Sony Interactive Entertainment выпустила обновление для нескольких PSOne-игр (Jumping Flash, Everybody’s Gold и Kurushi), которые должны были «улучшить» вывод PAL-версий. Патч действительно увеличил частоту обновления экрана в этих проектах до 60 Гц, а также частоту кадров путём добавления отсутствующих кадров, смешивая существующие вместе. Однако это привело к появлению заметных шлейфов — эффекту «двоения» объектов на экране.

Sony Interactive Entertainment официально не объясняла, почему использует PAL-версии своих игр. Считается, что это связано с поддержкой ими нескольких языков.

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Рубрики: Новости Software, игры, PlayStation,
Теги: sony interactive entertainment, playstation plus
sony interactive entertainment, playstation plus
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