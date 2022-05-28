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EG7 отменила MMORPG во вселенной Marvel

Компания Enad Global 7 отменила MMORPG на основе вселенной Marvel. Её разрабатывала студия Daybreak Game Company, имеющая в портфолио DC Universe Online. По иронии судьбы это уже второй раз, когда та же самая компания отменяет MMO-проект по Marvel.

Источник изображений: Disney

Источник изображений: Disney

В конце прошлого года Enad Global 7 объявила о разработке высокобюджетной многопользовательской онлайн-игры по вселенной комиксов Marvel. Тогда генеральный директор Джи Хэм (Ji Ham) рассказал, что проект является крупнейшим в портфолио издателя. Создание игры вёл Джек Эммерт (Jack Emmert) — сооснователь Cryptic Studios и директор DC Universe Online.

Однако компания приняла решение отменить MMO после переоценки профиля риска разработки, размера инвестиций и долгосрочной стратегии. Приоритеты изменились и ресурсы ушли на другие долгосрочные проекты, включая крупное обновление The Lord of the Rings Online и DC Universe Online.

Ранее Daybreak Game Company уже разрабатывала MMO по Marvel, но проект был закрыт в 2018 году. До этого в 2013 году был выпуск неудавшейся Marvel Heroes, которая закрылась после нескольких изменений в 2017-м. А ещё раньше студия Эммерта работала над MMO по Marvel совместно с Microsoft, но и эту игру отменили в 2008 году — она после возродилась как Champions Online, которая всё ещё существует.

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Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Боевик,
Теги: marvel, enad global 7, daybreak game company, mmorpg
marvel, enad global 7, daybreak game company, mmorpg
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