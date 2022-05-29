Россияне стали покупать меньше планшетов, но при этом стали выбирать более дорогие модели

Россияне стали покупать меньше планшетных компьютеров, и вместе с этим стали в большей степени отдавать предпочтение более дорогим моделям. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные, полученные от ведущих отечественных ритейлеров электроники.

По данным «Связного», в первом квартале 2022 года в России было реализовано около 537 тыс. планшетов на сумму более 13,5 млрд рублей. С учётом апреля количество реализованных устройств выросло до 650 млн единиц, а их стоимость — до 15 млрд рублей, следует из данных «М.Видео-Эльдорадо». По данным МТС, «Связного» и «Мегафона», падение продаж в первом квартале составило 3-6 %. При этом одну треть продаж составили планшеты стоимостью более 20 тыс. рублей, отметили в «М.Видео-Эльдорадо».

Многие ритейлеры отмечают, что популярность планшетов среди россиян постепенно снижается. В основном это касается компактных моделей с дисплеями менее 8 дюймов, поскольку такие гаджеты проигрывают смартфонам. По оценке МТС и «Мегафон» рынок планшетов просел на 6 %, тогда как в «Связном» отметили снижение на уровне 3 %. При этом в «М.Видео-Эльдорадо» сообщили о росте продаж на 7 %, но по итогам четырёх месяцев.

Согласно имеющимся данным, 33 % россиян в отчётном периоде предпочитали планшеты дороже 20 тыс. рублей, тогда как в первом квартале прошлого года этот показатель составлял 25 %. Популярность устройств стоимостью от 15 до 20 тыс. рублей увеличилась с 17 до 20 %. При этом на 11 % упали продажи планшетов стоимостью до 15 тыс. рублей.

Такая динамика не означает, что россияне стали гнаться за качеством, не обращая внимание на цену. Многие по-прежнему пытаются найти оптимальный вариант из соотношения цены и качества, но сами гаджеты дорожают, переходя из одной категории в другую. Если покупатель не хочет терять в качестве и производительности, ему приходится покупать более дорогое устройство. По данным «Связного», средняя стоимость планшета в первом квартале составила 25 тыс. рублей, что говорит о росте на уровне 23 % относительно аналогичного периода годом ранее.

Наибольшей популярностью среди россиян в первом квартале пользовались планшеты Samsung, на долю которых приходится почти треть рынка. Следом за южнокорейской компанией идёт Lenovo с долей 17 % и Apple, занявшая 12,8 % рынка. В пятёрку лидеров также вошли Huawei и Xiaomi, рассказали в пресс-службе МТС.

В категории до 20 тыс. рублей основная конкуренция развернулась между китайскими вендорами, такими как Huawei, Lenovo, Honor и Realme. В категории от 30 тыс. рублей лидером остаётся Apple iPad во всех его проявлениях. Общее лидерство Samsung объясняется тем, что устройства компании присутствуют в разных ценовых категориях.