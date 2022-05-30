3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники NIO подбирает персонал для будущего амер...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

NIO подбирает персонал для будущего американского завода по выпуску электромобилей

Ещё в декабре стало понятно, что китайский производитель электромобилей NIO намеревается вслед за Европой начать освоение рынков Северной и Южной Америки, но выпуск машин этой марки до сих пор сосредотачивался в Китае. За прошлый год, к слову, компании удалось увеличить объёмы производства в два раза. Теперь появились свидетельства намерений NIO построить предприятие по выпуску электромобилей в США.

Источник изображения: 3DNews

Источник изображения: 3DNews

У компании уже есть офис в калифорнийском городе Сан-Хосе, который она арендовала сроком на десять лет. Китайские СМИ, как сообщает Electrek, обнаружили в профильном разделе сайта NIO объявления о вакансиях, связанных с подготовкой производственной инфраструктуры на территории США. В требованиях к кандидатам явно указывается не только опыт работы в этой стране на протяжении не менее одного года, но и знание локальных требований и законов.

Источники предполагают, что NIO может на первых этапах организовать в США крупноузловую сборку электромобилей, поставляя агрегаты разной степени готовности из Китая. По мере развития дилерской сети в США предприятие сможет перейти на полный цикл производства, включая сборку и окраску кузовов электромобилей. Как и Tesla, компания NIO на данном этапе своего развития делает ставку на более дорогие модели, её седан ET7, например, способен преодолевать без подзарядки расстояние до 1000 км. Возможно, в США с их развитой автодорожной сетью и протяжёнными шоссе подобная продукция будет востребована. К середине десятилетия NIO собирается вывести свои электромобили на рынки 25 стран и регионов, вряд ли являющийся третьим по величине после Китая и Европы рынок США будет оставлен ею без внимания.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Карантину вопреки: в Китае запустили второй завод по производству электромобилей NIO ET5
Nio вынуждена была приостановить сборку электромобилей в Китае из-за локдаунов
Китай стал крупнейшим производителем электромобилей в 2021 году
Иногда они возвращаются: Intel отменила запрет на повторный наём уволенных сотрудников
Глава Intel: технологическая отрасль продолжит консолидироваться — крупные компании будут поглощать мелкие
Дефицит автомобильных чипов так и не закончился — Toyota сократила план производства на июнь на 100 тыс. авто
Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, слухи, разработка и производство электроники,
Теги: nio, электромобиль, сша, китайские производители
nio, электромобиль, сша, китайские производители
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Обзор смартфона OnePlus 10 Pro: потеря идентичности 28
Умный дом с «Яндекс.Станцией — 2»: теперь не только по Wi-Fi 21
Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660 7
Vampire: The Masquerade — Swansong. Киногеничные вампиры. Рецензия 3

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
NASA опубликовало видео, которое снял марсианский вертолёт Ingenuity во время полёта на 704 метра
Из-за космодрома SpaceX в Бока-Чика на власти Техаса подали в суд
У российского сервиса аренды самокатов Whoosh возникли проблемы с поставками чипов
Apple придётся третий год подряд оснащать iPhone 5-нм процессорами
Nissan и Mitsubishi попытаются завоевать японский рынок электромобилей при помощи компактных моделей за $15 700
Microsoft добавила поддержку WSL2 в Windows Server 2022 7 ч.
Скриншоты Destroy All Humans! 2 – Reprobed попали в Сеть — игра получилась весёлой 8 ч.
Слухи: Gotham Knights не получит перевод на русский — WB Games отменила продажу игры в России 8 ч.
Слухи: игра о приключениях Индианы Джонса не будет эксклюзивом Xbox 8 ч.
Анонс AR-гарнитуры Apple, вероятно, уже не за горами — зарегистрирована торговая марка RealityOS 13 ч.
Иск альтернативного магазина iOS-приложений Cydia против Apple принят судом к рассмотрению 16 ч.
Google избавилась от «Go» в приложении Gallery Go — упрощённой версии Google Фото 16 ч.
Twitter расширит аудиторию тестирования функции Circle — она позволяет показывать твиты ограниченному кругу людей 18 ч.
Обновление Windows нарушило работоспособность антивирусного софта Trend Micro 19 ч.
Совет директоров Twitter не стал исключать из своего состава Дюрбана, являющегося союзником Илона Маска 22 ч.
NIO подбирает персонал для будущего американского завода по выпуску электромобилей 51 мин.
Новая статья: Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660 6 ч.
Германия получит необычный ИИ-суперкомпьютер: гигантский чип Cerebras WSE-2 + HPE Superdome Flex 7 ч.
Европейские Arm-процессоры SiPearl получат поддержку ускорителей и DPU NVIDIA 10 ч.
Россияне стали покупать меньше планшетов, но при этом стали выбирать более дорогие модели 12 ч.
В России намерены создать скафандры с самозаживляющимся материалом — ему будут нестрашны небольшие повреждения 15 ч.
Стартап Astroforge продемонстрирует в 2023 году технологию добычи полезных ископаемых из астероидов в космосе 15 ч.
AyaNeo представила портативные приставки Air на базе Ryzen 5000U и новых AMD Mendocino 17 ч.
Марсианский орбитальный зонд NASA MAVEN ограничил работу из-за сбоя в системе навигации — его пытаются починить с конца февраля 18 ч.
На сайте Intel ненадолго мелькнуло упоминание десктопных видеокарт Arc A3 19 ч.