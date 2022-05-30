NIO подбирает персонал для будущего американского завода по выпуску электромобилей

Ещё в декабре стало понятно, что китайский производитель электромобилей NIO намеревается вслед за Европой начать освоение рынков Северной и Южной Америки, но выпуск машин этой марки до сих пор сосредотачивался в Китае. За прошлый год, к слову, компании удалось увеличить объёмы производства в два раза. Теперь появились свидетельства намерений NIO построить предприятие по выпуску электромобилей в США.

У компании уже есть офис в калифорнийском городе Сан-Хосе, который она арендовала сроком на десять лет. Китайские СМИ, как сообщает Electrek, обнаружили в профильном разделе сайта NIO объявления о вакансиях, связанных с подготовкой производственной инфраструктуры на территории США. В требованиях к кандидатам явно указывается не только опыт работы в этой стране на протяжении не менее одного года, но и знание локальных требований и законов.

Источники предполагают, что NIO может на первых этапах организовать в США крупноузловую сборку электромобилей, поставляя агрегаты разной степени готовности из Китая. По мере развития дилерской сети в США предприятие сможет перейти на полный цикл производства, включая сборку и окраску кузовов электромобилей. Как и Tesla, компания NIO на данном этапе своего развития делает ставку на более дорогие модели, её седан ET7, например, способен преодолевать без подзарядки расстояние до 1000 км. Возможно, в США с их развитой автодорожной сетью и протяжёнными шоссе подобная продукция будет востребована. К середине десятилетия NIO собирается вывести свои электромобили на рынки 25 стран и регионов, вряд ли являющийся третьим по величине после Китая и Европы рынок США будет оставлен ею без внимания.