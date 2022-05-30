Автопроизводители начали сталкиваться с дефицитом электропроводки — это может ускорить переход на выпуск электромобилей

События последних месяцев чаще влияют на ускорение перехода транспорта на электротягу, чем действуют против. Если рост стоимости литиевых аккумуляторов замедляет процесс, то нехватка электропроводки, которая в больших количествах выпускалась на территории Украины, может подтолкнуть автомобильные компании к скорейшему переходу на выпуск транспортных средств нового поколения.

Как поясняет Reuters после опроса более чем десятка представителей отрасли, в среднестатистическом автомобиле с двигателем внутреннего сгорания может насчитываться до 5 км электропроводки. До сих пор процесс её изготовления тяжело поддавался автоматизации, а каждая модель автомобиля в этом отношении была уникальна, что затрудняло быструю перенастройку производства под новую номенклатуру. Производители автокомпонентов старались размещать предприятия по выпуску автопроводки в странах с дешёвой рабочей силой, для многих европейских брендов такой производственной площадкой до недавних пор оставалась Украина.

Марка Bentley зависела от поставок проводки с территории Украины до такой степени, что первое время боялась потерять до 40 % объёмов производства автомобилей в текущем году, а также начала задумываться о необходимости остановить предприятие на несколько месяцев из-за дефицита данного вида компонентов. Многие автопроизводители ориентируются на Tesla и другие компании, которые начали свою деятельность в автомобильном бизнесе с производства именно электромобилей. Машины этого типа требуют гораздо меньше кабельных соединений, проводку можно выпускать отдельными модулями на автоматизированных линиях, которые быстро перестраиваются под новый ассортимент — скажем, за пару недель вместо обычных шести месяцев.

Поскольку жизненный цикл автомобилей с ДВС в глобальном измерении подходит к концу, большинство участников рынка не видит смысла менять дизайн классических авто с целью перехода на использование современной проводки. В такой ситуации целесообразно сразу переходить на выпуск электромобилей с их оптимизированной инфраструктурой. Конечно, современных проблем отрасли это никак не решает, а потому пока автопроизводители обращаются за классической проводкой к поставщикам в Мексике, Марокко, Тунисе, Польше, Сербии и Румынии.