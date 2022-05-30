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Российский спутник «Обзор-Р» для МЧС, Минсельхоза и других ведомств запустят во II квартале 2023 года

Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс», входящий в государственную корпорацию «Роскосмос», сообщил о том, что радиолокационный спутник «Обзор-Р» будет выведен на орбиту примерно через год.

Источник изображения: pixabay.com / WikiImages

Источник изображения: pixabay.com / WikiImages

Названный космический аппарат предназначен для обеспечения МЧС России, Минсельхоза, а также других министерств и ведомств радиолокационной информацией для решения задач кадастра и картографирования, мониторинга Северного морского пути, сельского хозяйства, природных и техногенных чрезвычайных ситуаций и пр.

«Запуск спутника намечен на II квартал 2023 года», — приводит ТАСС заявления пресс-службы РКЦ «Прогресс».

Источник изображения: pixabay.com / ColiN00B

Источник изображения: pixabay.com / ColiN00B

Ключевым инструментом спутника станет локатор на базе активной фазированной антенной решётки (АФАР). Он позволит получать изображения поверхности нашей планеты в высоком разрешении круглосуточно и независимо от погодных условий.

Платформа комплекса «Обзор-Р» уже собрана и прошла необходимые технические испытания.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, российская наука и промышленность,
Теги: спутник, россия, наука, земля
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