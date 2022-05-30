Капитализация Tesla упала почти на 30 % с того момента, когда глава компании Илон Маск (Elon Musk) объявил о намерениях купить Twitter за $44 млрд. Инвесторы обеспокоены не только необходимостью продавать принадлежащие Илону Маску акции ради финансирования сделки, но и распылением его управленческого ресурса. Миллиардер продолжает настаивать, что Twitter отнимает у него не более 5 % времени, но акционеров Tesla это не успокаивает.

Управляющий фондом Future Fund Гэри Блэк (Gary Black), как сообщает The Wall Street Journal, не согласен с оценкой ситуации самим Илоном Маском, и убеждён, что Twitter будет отнимать у него существенно больше 5 % времени. В собственности фонда находятся акции Tesla на сумму около $50 млн, и тенденция к снижению курса ценных бумаг компании из-за информационного фона вокруг сделки с Twitter вызывает оправданное беспокойство инвесторов. С начала апреля по 25 число, когда Маск сперва сообщил о наличии у него 9,2 % акций Twitter, а затем объявил о намерениях купить оставшиеся, курсовая стоимость акций Tesla снизилась на 8 %.

При этом первый квартал Tesla завершила с $17,5 млрд свободных денежных средств, и хотя бы часть этой суммы можно было направить на выкуп собственных акций, как считают некоторые инвесторы. Финансовый директор компании на квартальном мероприятии заявил, что средства будут направляться на строительство новых предприятий и разработку новых продуктов. Действительно, для компании, которая длительное время работала с убытками, пускать крупные суммы на выкуп акций в разгар промышленной экспансии было бы неосмотрительно.

Локдаун в Шанхае, где у Tesla расположено крупнейшее предприятие по сборке экспортируемых электромобилей, вынудил компанию приостановить активность в Китае на срок более трёх недель. По оценкам аналитиков, во втором квартале компании удастся отгрузить по всему миру не более 292 тысяч электромобилей, хотя по итогам первого квартала показатель составил 310 048 машин. Если прогноз сбудется, то Tesla впервые за два с лишним года последовательно сократить объёмы выпуска электромобилей. В это сложное для «капиталообразующей» компании время глава считает уместным уделять внимание сделке с Twitter, и подобное распределение приоритетов предсказуемо нервирует инвесторов. Тем более, что в последние недели всё усугубилось попытками Маска влиять на политику.

Накануне досталось и Биллу Гейтсу (Bill Gates), с которым у Илона Маска имеются серьёзные разногласия по целому ряду вопросов. Ранее глава Tesla уже упрекал соседа по списку богатейших людей планеты в активности, направленной на снижение курсовой стоимости акций компании. Теперь Маск утверждает, что Гейтс на соответствующие цели выделил от $1,5 до $2 млрд, и подобная деятельность оппонента не позволяет ему оставаться равнодушным.