Видео: новый трейлер консольного издания SpellForce 3 Reforced посвятили основным особенностям игры

Издательство THQ Nordic и разработчики из мюнхенской студии Grimlore Games представили новый геймплейный трейлер консольных версий своей ролевой стратегии SpellForce 3 Reforced.

Почти трёхминутный ролик посвящён основным особенностям SpellForce 3 Reforced, включая объединение ролевых и стратегических элементов, богатство режимов (кампания, путешествие, арена, сражение), прокачку и экипировку героев.

Насчёт оптимизации SpellForce 3 Reforced для консолей в трейлере ничего не сказали, однако на протяжении видео разработчики демонстрировали адаптированный интерфейс и управление с геймпада.

SpellForce 3 Reforced уже доступна на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store), а на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S появится 7 июня. Издание предлагает улучшения квестов, кооператива, механик, древ умений и новый контент.

Оригинальная SpellForce 3 дебютировала 7 декабря 2017 года на ПК. Игра предлагает взять на себя роль одновременно героя и генерала, выполнять задания, развивать свои навыки, при этом командуя армией, строя базу и развивая экономику.