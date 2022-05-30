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Видео: новый трейлер консольного издания SpellForce 3 Reforced посвятили основным особенностям игры

Издательство THQ Nordic и разработчики из мюнхенской студии Grimlore Games представили новый геймплейный трейлер консольных версий своей ролевой стратегии SpellForce 3 Reforced.

Источник изображений: THQ Nordic

Источник изображений: THQ Nordic

Почти трёхминутный ролик посвящён основным особенностям SpellForce 3 Reforced, включая объединение ролевых и стратегических элементов, богатство режимов (кампания, путешествие, арена, сражение), прокачку и экипировку героев.

Насчёт оптимизации SpellForce 3 Reforced для консолей в трейлере ничего не сказали, однако на протяжении видео разработчики демонстрировали адаптированный интерфейс и управление с геймпада.

SpellForce 3 Reforced уже доступна на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store), а на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S появится 7 июня. Издание предлагает улучшения квестов, кооператива, механик, древ умений и новый контент.

Оригинальная SpellForce 3 дебютировала 7 декабря 2017 года на ПК. Игра предлагает взять на себя роль одновременно героя и генерала, выполнять задания, развивать свои навыки, при этом командуя армией, строя базу и развивая экономику.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Стратегия, Xbox, PlayStation,
Теги: spellforce 3, grimlore games, thq nordic, ролевая стратегия
spellforce 3, grimlore games, thq nordic, ролевая стратегия
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