Huawei видит перспективы в развитии энергетического бизнеса

Санкции США и их союзников, как известно, прилично потрепали Huawei Technologies в части продаж смартфонов и базовых станций для сетей связи, но китайский гигант ищет новые ниши для дальнейшего развития, и поставки современного оборудования для энергетической сферы могут стать для компании путём спасения бизнеса в сложных современных условиях.

В июне прошлого года Huawei удалось выделить в самостоятельную структурную единицу бизнес по производству и поставкам компонентов энергетических систем — Huawei Digital Power, и глава отвечающего за Азиатско-Тихоокеанский регион подразделения Бохам Сунь (Boham Sun) в интервью Nikkei Asian Review заявил, что китайский гигант уже является мировым лидером по производству инверторов, используемых в системах энергоснабжения на базе солнечных панелей. Первоначально Huawei пришлось заниматься их производством для оснащения автономным питанием собственных базовых станций, но теперь соответствующие решения поставляются широкому кругу заказчиков. Интерес к энергетическим системам Huawei в азиатском регионе очень высок, по словам представителя компании.

Тогда как выручка Huawei Technologies в целом по итогам 2021 года сократилась на 28,5 % под гнётом санкций, энергетический бизнес продемонстрировал рост выручки на 30 %, и в текущем году он собирается сохранить подобную динамику. Штат подразделения насчитывает около 6000 человек, исследовательские центры соответствующего профиля рассредоточены по Китаю, Азии и Европе в количестве 12 штук.

Энергетическое оборудование Huawei производится на территории Китая с использованием компонентов из разных стран, но в случае необходимости компания готова организовать выпуск такой продукции и за рубежом. Диверсификация каналов поставки позволила компании избежать существенного влияния локдаунов в Китае на профильную деятельность. С грядущей миграцией на электромобили в Huawei связывают большие надежды — развитие зарядной инфраструктуры не обойдётся без использования энергетического оборудования этой марки. Сейчас солнечные электростанции в Сингапуре, Индонезии и Камбодже активно применяют решения Huawei, и профильная продукция марки очень востребована в регионе.