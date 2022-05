Ролевой долгострой Alaloth: Champions of the Four Kingdoms появится в раннем доступе летом

Издатель и разработчик Gamera Interactive объявил сроки выхода своего изометрического ролевого экшена Alaloth: Champions of the Four Kingdoms. Анонс сопровождался трёхминутным геймплейным трейлером.

Напомним, Alaloth: Champions of The Four Kingdoms была представлена ещё в феврале 2017 года и с тех пор не раз переносилась. На том или ином этапе релиз ожидался и в 2018-м, и в 2020-м, и в 2021-м, но всё никак не приходил.

Как стало известно, Alaloth: Champions of The Four Kingdoms дебютирует в раннем доступе Steam и GOG ближайшим летом. С полноценным запуском игра появится в том числе и на консолях.

События Alaloth: Champions of the Four Kingdoms развернутся в фэнтезийном мире, где предавший свой пантеон тёмный бог Алалот насылает зло на королевства людей, орков, эльфов и дварфов. Антагониста нужно будет победить.

Разработчики обещают вдохновлённый Baldur’s Gate и Pillars of Eternity опыт, стремительную и хардкорную боевую систему, индивидуализацию персонажа и 12 запоминающихся сопартийцев.