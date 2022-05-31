3DNews Новости Software Боевик Ролевой долгострой Alaloth: Champions of...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Ролевой долгострой Alaloth: Champions of the Four Kingdoms появится в раннем доступе летом

Издатель и разработчик Gamera Interactive объявил сроки выхода своего изометрического ролевого экшена Alaloth: Champions of the Four Kingdoms. Анонс сопровождался трёхминутным геймплейным трейлером.

Источник изображений: Gamera Interactive

Источник изображений: Gamera Interactive

Напомним, Alaloth: Champions of The Four Kingdoms была представлена ещё в феврале 2017 года и с тех пор не раз переносилась. На том или ином этапе релиз ожидался и в 2018-м, и в 2020-м, и в 2021-м, но всё никак не приходил.

Как стало известно, Alaloth: Champions of The Four Kingdoms дебютирует в раннем доступе Steam и GOG ближайшим летом. С полноценным запуском игра появится в том числе и на консолях.

События Alaloth: Champions of the Four Kingdoms развернутся в фэнтезийном мире, где предавший свой пантеон тёмный бог Алалот насылает зло на королевства людей, орков, эльфов и дварфов. Антагониста нужно будет победить.

Разработчики обещают вдохновлённый Baldur’s Gate и Pillars of Eternity опыт, стремительную и хардкорную боевую систему, индивидуализацию персонажа и 12 запоминающихся сопартийцев.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Динамичный мультиплеерный шутер Leap ворвётся в ранний доступ Steam с началом лета
Видео: авторы Crossfire: Legion рассказали о командирах и юнитах версии в раннем доступе
Изометрический ролевой боевик Achilles: Legends Untold добрался до раннего доступа Steam
Грядущий аддон для Cyberpunk 2077 станет последним проектом CD Projekt RED на собственном движке
Детали крупного обновления Free Fire: новые спецэффекты, уникальный персонаж и переработанный редактор карт
ПК-версию фэнтезийного американского футбола Blood Bowl 3 можно будет попробовать в июне
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Анонс,
Теги: alaloth: champions of the four kingdoms, gamera interactive, ролевой экшен
alaloth: champions of the four kingdoms, gamera interactive, ролевой экшен
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660 49
Умный дом с «Яндекс.Станцией — 2»: теперь не только по Wi-Fi 24
Vampire: The Masquerade — Swansong. Киногеничные вампиры. Рецензия 3
V Rising — из гроба в князи. Предварительный обзор 2

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Представлен смартфон Honor 70 на чипе Snapdragon 778G+ и с 54-Мп камерой
«Аэродиск» анонсировала новые СХД серии «Восток» на российских процессорах «Эльбрус» и «Байкал»
Назад в будущее: DeLorean показала футуристический электрокар Alpha5
Автопроизводители начали сталкиваться с дефицитом электропроводки — это может ускорить переход на выпуск электромобилей
Samsung Display наконец прекратит выпускать большие ЖК-панели уже в июне
VR-версия симулятора выживания Green Hell доберётся до Steam в июне 21 мин.
FromSoftware незаметно упростила некоторых парных боссов в Elden Ring 25 мин.
Разработчики файтинга DNF Duel представили многопользовательские режимы 28 мин.
Создатели вампирского выживания V Rising допустили выпуск игры на консолях 32 мин.
В 2023 году на ПК и консолях выйдет тактический стелс Frigato: Shadows of the Caribbean в духе Commandos 36 мин.
Стоимость отечественных решений для обеспечения кибербезопасности выросла более чем на 20 % 2 ч.
Персональные данные курьеров «Яндекс.Еды» и Delivery Club утекли в Сеть 10 ч.
Экс-главу крупнейшей российской криптобиржи Wex арестовали в третий раз, теперь в Хорватии 10 ч.
Релиз AlmaLinux 9 — улучшения безопасности и OpenSSL 3 10 ч.
Создатели первых Life is Strange намекают на завтрашний анонс 12 ч.
Новый Wi-Fi повторитель Tenda А27 позволит легко покрыть сетью Wi-Fi 6 дом площадью до 500 кв. м 7 мин.
Foxconn рассчитывает добиться стабильности поставок электроники в следующем полугодии 2 ч.
Huawei видит перспективы в развитии энергетического бизнеса 3 ч.
Глава Intel встретился с коллегой из Samsung Electronics для обсуждения сотрудничества 5 ч.
Новая статья: Обзор ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600QE): для экономных творцов 9 ч.
Планшет Google Pixel Tablet получит поддержку сторонних активных стилусов 10 ч.
ИИ-суперкомпьютер HPE Champollion позволит поставить разработку новых моделей машинного обучения на поток 10 ч.
HPE и SiPearl займутся совместной разработкой HPC-решений с использованием европейских Arm-процессоров 10 ч.
Инженерный образец грядущего смартфона Google Pixel 7 уже появился на eBay 11 ч.
Российская Caviar выпустила эксклюзивные Apple Watch 7 в корпусах из белой бронзы, золота и титана 12 ч.