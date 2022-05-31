Авторы гротескного хоррора Scorn рассказали об оружии и отказались называть свою игру шутером

Разработчики из независимой сербской студии Ebb Software в недавней публикации на сайте Steam рассказали о роли оружия в своём гротескном хорроре от первого лица Scorn и отчитались о прогрессе в производстве игры.

Несмотря на то, что в Scorn есть стрельба, называть шутером своё творение в Ebb Software отказываются. По словам авторов, оружие в проекте присутствует в основном как необязательный инструмент для продвижения по игре.

В Scorn будут привычные по функции (но не внешнему виду) пистолет, дробовик и гранатомёт. Первое найденное в прохождении оружие (см. видео ниже) сгодится для ближнего боя и взаимодействия с различными механизмами.

Дополнительное напряжение при использовании оружия в Scorn будет создаваться за счёт немногочисленности доступных патронов (для огнестрела) и перегрева в случае чересчур длительного применения (для оружия ближнего боя).

Что касается прогресса разработки, то Ebb Software всё ещё планирует выпустить Scorn на протяжении октября текущего года и нацелена на более обширную демонстрацию игры в ближайшее время.

За последний месяц команда доделала оставшиеся полигональные сетки для неподвижных объектов, а теперь концентрируется на анимации, визуальных эффектах и исправлении багов. Закончить со всеми процессами разработчики планируют в июне.

Scorn создаётся для PC (Steam, GOG, Microsoft Store), Xbox Series X и S. Проект забросит игроков в кошмарный биомеханический мир, вдохновлённый работами художников Ханса Рудольфа Гигера (Hans Rudolf Giger) и Здзислава Бексиньского (Zdzislaw Beksinski).