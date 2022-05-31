Больше никаких повторов: разработчики Valorant улучшили систему подбора карт

Брайан Ченг (Bryan Cheung) из команды разработки экшена Valorant рассказал об улучшении системы подбора карт для соревновательного режима. В отдельной заметке на сайте игры Ченг заверил, что теперь геймер не столкнётся с ситуацией, когда четвёртый раз подряд матч идёт на одной и той же локации.

Когда игра только вышла, карты выбирались по-настоящему случайным образом. Если к матчу подключалось 10 игроков, то система случайным образом выбирала одну из доступных карт (тогда их было четыре). Все локации имели равный шанс выбора (25 %), который не зависел от того, когда игроки последний раз на них играли.

«Абсолютная случайность» имела свои недостатки: как бы геймер ни любил, например, локацию Ascent, могла случиться ситуация с выпадением одной и той же локации 3 раза подряд (с вероятностью 26 %) или даже 5 раз подряд (1 % вероятности). Чтобы решить эту проблему, была введена система, гарантирующая выбор карт, которых игроки давно не видели.

Но и «псевдослучайная» система не смогла в полной мере решить вопрос с разнообразием карт для соревновательного режима, поэтому разработчики создали алгоритм, который однозначно выбирает карту, сводящую количество повторов к минимуму.

Так, если в последнее время геймеру слишком часто выпадала какая-либо карта, она автоматически удаляется из списка доступных. После чего выбирается та локация, которая реже других попадалась всем 10 игрокам в лобби. Описанное выше изменение было введено в патче 4.04 – сначала только в Латинской Америке, а затем и во всём мире.

В настоящее время в Valorant можно поиграть только на ПК, но в середине 2022 года ожидается выход мобильной версии.