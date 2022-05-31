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Разработчик-энтузиаст представил эмулятор PS4 и PS5, уже сейчас способный запускать простые игры

Разработчик-энтузиаст InoriRus представил Kyty — эмулятор консолей PlayStation 4 и PlayStation 5 версии 0.1.0, который уже сейчас способен запускать некоторые игры. Программа находится на раннем этапе создания и пока доступна только на Windows 10.

Источник изображения: 3DNews.ru

Источник изображения: 3DNews.ru

Текущая версия Kyty выложена на GitHub. InoriRus утверждает, что эмулятор уже можно использовать для запуска некоторых простых игр с PlayStation 4. По словам автора, в настоящий момент такие проекты будут работать с низкой частотой кадров, периодическими графическими проблемами и техническими сбоями.

В своём нынешнем состоянии Kyty не может похвастаться поддержкой графики PlayStation 5. Также не работают сетевые функции, мультиплеер, воспроизведение аудио и видеофайлов формата MP4.

Оценить работу Kyty 0.1.0 можно благодаря стараниям автора YouTube-канала BrutalSam. Он записал видеоролик с демонстрацией работы программы на системе с процессором Intel Core i5-7400 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti.

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Рубрики: Новости Software, игры, программное обеспечение, ПК, PlayStation,
Теги: эмулятор, playstation 4, playstation 5, kyty
эмулятор, playstation 4, playstation 5, kyty
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