Бренд-менеджер Final Fantasy и исполнительный продюсер Kingdom Hearts покинул Square Enix после 28 лет работы

Управляющий брендом Final Fantasy и исполнительный продюсер серии Kingdom Hearts Синдзи Хасимото (Shinji Hashimoto) у себя в микроблоге объявил о том, что покидает японское издательство Square Enix.

Хасимото поблагодарил всех за усердную работу и помощь в трудовой деятельности, а также отдельно выделил саму Square Enix, назвав себя её главным фанатом. Сегодняшний день, 31 мая, стал для продюсера последним в компании.

«Несмотря на уход, я останусь фанатом видеоигр и развлечений, продолжу получать удовольствие от этой сферы и, не волнуйтесь, буду с нетерпением ждать новые игры Square Enix», — заявил Хасимото в видеообращении.

Хасимото устроился в Square Enix (тогда ещё Squaresoft) весной 1994-го на должность сопродюсера оригинальной Front Mission. В последние годы занимал позицию исполнительного директора Square Enix Holdings.

Среди геймеров Хасимото запомнился шутником — со сцены PlayStation Experience 2014 он гордо объявил о возвращении Final Fantasy VII на PlayStation. В виду имелся ремастер оригинальной игры, а не анонсированный на E3 2015 ремейк.