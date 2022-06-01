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Ролевой экшен Lies of P всё-таки выйдет на консолях предыдущего поколения

Издательство Neowiz и студия-разработчик Round8 в интервью порталу GamingBolt подтвердили планы по расширению платформенной географии своего ролевого экшена Lies of P по мотивам истории Пиноккио.

Источник изображений: Neowiz

Источник изображений: Neowiz

Напомним, Lies of P была представлена в мае 2021 года и с самого анонса ожидалась к релизу только на PC, PS5, Xbox Series X и S. Как выяснилось же, авторы теперь планируют выпустить игру также на PS4 и Xbox One.

По словам разработчиков, изначально Lies of P действительно задумывалась для консолей нынешнего поколения. Однако игра хорошо показала себя в плане оптимизации, поэтому было решено расширить список целевых платформ.

Также сообщается, что в Lies of P не будет уровней сложности, зато появятся более 30 комбинаций оружия, свыше 30 видов боссов, смена погоды и кампания на 30 часов, которую при желании можно пробежать вшестеро быстрее.

Релиз Lies of P ожидается в 2023 году. События игры разворачиваются в охваченном безумием и жаждой крови городе Крат. Геймерам в роли механической марионетки Пиноккио предстоит отыскать Джеппетто — своего создателя.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: lies of p, round8 studio, neowiz, ролевой экшен
lies of p, round8 studio, neowiz, ролевой экшен
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