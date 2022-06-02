Sony: по качеству снимков смартфоны обгонят зеркалки и беззеркалки в ближайшие три года

В последние годы смартфоны способны обеспечивать фото всё лучшего качества. По словам президента и генерального директора Sony Semiconductor Solutions (SSS) Теруси Симидзу (Terushi Shimizu), выступавшего на корпоративном бизнес-брифинге, снимки, сделанные на камеры смартфонов, в ближайшие годы превзойдут по качеству фотографии, сделанные однообъективными зеркальными камерами.

Дополнительно были продемонстрированы слайды, прогнозирующие, что смартфоны смогут фотографировать лучше, чем камеры со сменными объективами, уже в 2024 году. При этом камеры со сменными объективами включают как зеркальные модели, так и набирающие всё большую популярность среди профессионалов беззеркалки.

По данным Sony, в процессе эволюции будет оптимизирована «квантовая насыщенность», улучшены алгоритмы ИИ-обработки, а размеры сенсоров в смартфонах премиум-уровня к 2024 году должны удвоиться. Более крупные пиксели этих сенсоров позволят производителям смартфонов проводить «многокадровую» обработку, использующую новые приёмы, включая улучшенный режим Super HDR и возможность комбинированного зума с помощью сложной компактной оптики и ИИ-алгоритмов.

Ожидаются и другие усовершенствования — в прошлом году компания представила датчики изображений с «двухслойным транзисторным пикселем». Как сообщает сайт Sony, «новая технология позволяет расширить динамический диапазон и снизить уровень шумов за счет приблизительно двукратного увеличения уровня сигнала насыщения». Ожидается, что будет улучшен и процесс видеосъёмки.

Для Sony нехарактерно делать смелые предположения о секторе, в который компания вкладывает немалые средства — похоже, данные о скором вытеснении зеркалок и беззеркалок имеют под собой реальную основу. По данным агентства Statista, компании принадлежит 42 % глобального рынка сенсоров для смартфонов, в том числе — флагманских моделей вроде iPhone 13 Pro Max.

Новые предсказания об упадке рынка зеркальных камер не стали сюрпризом. Так, Canon и Nikon уже фактически признавали факт того, что технология устарела, прекращая выпуск некоторых моделей вроде Nikon D3500 без прихода им на смену преемниц.

Довольно удивительными являются прогнозы Sony относительно удвоения размеров сенсоров. В Sony Xperia Pro-I впервые использован дюймовый сенсор, но объектив камеры не смог проецировать на матрицу изображение достаточного размера, поэтому он способен делать только 12-мегапиксельные фото несмотря на то, что сам сенсор был 20-мегапиксельным.

Возможно ещё более важно использование т.н. «двухслойного транзисторного пикселя» CMOS-сенсоров, позволяющего получать вдвое больше света, чем способны захватить стандартные сенсоры.

Хотя у камер со сменными объективами, включая зеркалки и беззеркалки, всегда останется своя аудитория поклонников, проведённая Sony презентация свидетельствует, что в массовом сегменте рынка смартфоны действительно будут способны вытеснить даже профессиональные модели.