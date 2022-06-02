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На Гавайях запустили предприятие по удалению углекислого газа из океана — так дешевле и практичнее, чем из воздуха

Гавайский стартап предлагает бороться с избытками углекислого газа на Земле прямым улавливанием CO2 из океанических вод, а не из атмосферы. Традиционно углекислый газ улавливают либо при производстве чего-либо из потока всех выбросов, либо фильтруют из воздуха. Удаление углерода из вод океанов может стать экономически выгодной альтернативой этим методам, обещая более эффективный путь связывания парниковых газов.

Источник изображения: Sarah Lee/Unsplash

Источник изображения: Sarah Lee/Unsplash

Согласно современным представлениям учёных, так называемый сумеречный слой океана — это глубины от 200 до 1000 метров, куда проникает мало света — каждый год связывают около 6 млрд тонн углерода. Эта природная фабрика сама борется с выбросами CO2 во всём мире, но эта борьба ведёт к повышению уровня кислотности океанических вод. Как следствие, природный мир океанов страдает — от повышенной кислотности разрушаются кораллы, панцири ракообразных и снижается рост планктона.

Учёные не могут с полной уверенностью сказать, насколько океан может смягчить избыточный выброс углерода в атмосферу и когда этот механизм пойдёт в разнос. Добыча углерода из океанических вод может помочь океанам восстановить или удержать механизмы саморегуляции. Кроме того, углерод извлекается из вод не сам по себе, а в процессе синтеза соляной кислоты. Гавайская компания Heimdal разработала и запустила производство соляной кислоты из вод океана, с возвращением опреснённой воды обратно. Тем самым она как может снижает кислотность вод, извлекает углерод из них и зарабатывает на продаже химического сырья тем компаниям, которые в нём нуждаются. Если процесс покажет свою экономическую выгоду, Heimdal будет расширять производство.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, окружающая среда,
Теги: экология, парниковый, углекислый газ, углеродный след
экология, парниковый, углекислый газ, углеродный след
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