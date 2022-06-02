На Гавайях запустили предприятие по удалению углекислого газа из океана — так дешевле и практичнее, чем из воздуха

Гавайский стартап предлагает бороться с избытками углекислого газа на Земле прямым улавливанием CO 2 из океанических вод, а не из атмосферы. Традиционно углекислый газ улавливают либо при производстве чего-либо из потока всех выбросов, либо фильтруют из воздуха. Удаление углерода из вод океанов может стать экономически выгодной альтернативой этим методам, обещая более эффективный путь связывания парниковых газов.

Согласно современным представлениям учёных, так называемый сумеречный слой океана — это глубины от 200 до 1000 метров, куда проникает мало света — каждый год связывают около 6 млрд тонн углерода. Эта природная фабрика сама борется с выбросами CO 2 во всём мире, но эта борьба ведёт к повышению уровня кислотности океанических вод. Как следствие, природный мир океанов страдает — от повышенной кислотности разрушаются кораллы, панцири ракообразных и снижается рост планктона.

Учёные не могут с полной уверенностью сказать, насколько океан может смягчить избыточный выброс углерода в атмосферу и когда этот механизм пойдёт в разнос. Добыча углерода из океанических вод может помочь океанам восстановить или удержать механизмы саморегуляции. Кроме того, углерод извлекается из вод не сам по себе, а в процессе синтеза соляной кислоты. Гавайская компания Heimdal разработала и запустила производство соляной кислоты из вод океана, с возвращением опреснённой воды обратно. Тем самым она как может снижает кислотность вод, извлекает углерод из них и зарабатывает на продаже химического сырья тем компаниям, которые в нём нуждаются. Если процесс покажет свою экономическую выгоду, Heimdal будет расширять производство.