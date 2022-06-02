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Cruise может стать первой компанией, которой разрешат оказывать услуги роботакси в Сан-Франциско

Компания Cruise, являющаяся дочерним предприятием General Motors и занимающаяся разработкой систем автономного вождения, на этой неделе может первой получить официальное разрешение на запуск коммерческого сервиса автономных такси в Сан-Франциско. Для этого им осталось получить разрешение городских властей.

Источник изображения: Heather Somerville / Reuters

Источник изображения: Heather Somerville / Reuters

Тестовые автономные машины с водителем, который страхует автопилот, давно стали обычным делом в Сан-Франциско. Поэтому не удивительно, что Cruise вплотную приблизилась к развёртыванию полноценного бизнеса по перевозке пассажиров на автономных такси.

Согласно имеющимся данным, группы местных инвалидов и представители бизнеса поддержали проект. Сотрудники государственной комиссии рекомендовали одобрить сервис Cruise, отметив, что компания делает достаточно для обеспечения безопасности пассажиров. В это же время пожарные, полицейские и транспортные чиновники Сан-Франциско считают, что государственный регулятор должен ввести определённые ограничения, прежде чем автономные машины Cruise смогут использоваться в коммерческих перевозках. Они настаивают на необходимости введения дополнительных разрешений для расширения парка автономных машин, а также создании новой рабочей группы, в состав которой войдут государственные и местные чиновники.

«Развёртывание беспилотных автомобилей без водителя в гораздо большем масштабе увеличит вероятность того, что нестандартное поведение автопилота может привести к серьёзным травмам или смерти», — говорится в послании городских властей, направленном в Калифорнийскую комиссию по коммунальным услугам, где и будет рассматриваться заявка Cruise на этой неделе.

Чиновники напомнили, что в апреле этого года сбитый с толку автопилот одной из машин Cruise на некоторое время заблокировал пожарную машину, которая направлялась на место происшествия с включенной сиреной. Также отмечается, что фиксировались и другие инциденты с авто компании. Напомним, с февраля этого года Cruise предлагает жителям Сан-Франциско поучаствовать в бесплатных тестовых поездках на беспилотных авто в ночное время, когда улицы города не загружены.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: cruise, автономные машины, такси
cruise, автономные машины, такси
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