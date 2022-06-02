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Видеокарты GeForce RTX 30-й серии стали стремительно набирать популярность в Steam

Steam опубликовала статистику о системах своих пользователей за май. Наиболее интересной частью свежих данных является то, что они показывают заметный прирост пользователей видеокарт GeForce RTX 30-й серии. Это и не удивительно — дефицит отступает, а цены возвращаются в норму, так что геймеры начинают обновлять свои системы свежими картами.

Наиболее сильный прирост показали видеокарты GeForce RTX 3080 и RTX 3070 — за май они набрали 0,24 и 0,19 процентных пунктов соответственно. На третьем месте по приросту неожиданно оказалась GeForce GTX 1070, на четвёртом — GeForce RTX 3060, а на пятом — Radeon RX 5700. Прирост доли старых видеокарт можно объяснить тем, что они весьма популярны на вторичном рынке, и всё ещё довольно неплохи в играх.

Тем не менее, самой популярной видеокартой среди пользователей Steam остаётся GeForce GTX 1060 — ею обладают 7,17 % пользователей. На втором месте находится GeForce GTX 1650, а на третьем — GeForce GTX 1050 Ti. Самой популярной видеокартой AMD является также отнюдь не новая Radeon RX 580.

Что касается центральных процессоров, то здесь AMD продолжает постепенно отбирать долю Intel. За май «красные» набрали 1,24 процентных пункта, и их доля составила 32,80 %. У Intel по-прежнему более чем двукратное превосходство — 67,19 %.

Ещё обратим внимание, что шестиядерные процессоры снова стали самыми популярными в Steam — их доля равна 33,6 %, тогда как CPU с четырьмя ядрами занимают 33,22 %. Шестиядерники уже отбирали пальму первенства у четырёхъядерников в марте, но в апреле уступили, а теперь снова в лидерах. На третьем месте с долей 18,68 % расположились восьмиядерные процессоры.

Наконец, что касается операционных систем. Самой популярной по-прежнему является 64-битная Windows 10 — её предпочитают 73,89 % пользователей. На втором месте — Windows 11 с долей 19,59 %. Заметим, что Windows 11 увеличивает долю быстрее прочих, но всё равно весьма медленно — за май она набрала лишь 0,65 процентных пункта.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: steam, видеокарта, процессор, intel, amd, nvidia
steam, видеокарта, процессор, intel, amd, nvidia
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