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Солнечный зонд «Паркер» завершает 12-е сближение с Солнцем

В NASA сообщили, что зонд Parker Solar Probe 1 июня побил собственные рекорды по скорости полёта и минимальному расстоянию от Солнца. Это было 12-е сближение зонда с нашей звездой, к которой он подошёл на расстояние 8,5 млн км. Зонду осталось ещё 12 сближений с Солнцем, после чего он упадёт на звезду.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

К моменту текущего сближения с Солнцем скорость зонда составляла 586 860 км/ч. Для сравнения, на этой скорости расстояние между Лос-Анджелесом и Лондоном можно преодолеть менее чем за минуту. Для изучения нашей звезды зонд Parker Solar Probe был отправлен в 2018 году и с тех пор проходит всё ближе и ближе к светилу. Аппарат должен совершить 24 витка вокруг Солнца до того, как он будет разрушен.

Научная аппаратура зонда представлена камерами для фиксации частиц солнечного ветра и других заряжённых частиц. Удивительно, но широкоугольная камера зонда видимого и инфракрасного диапазона смогла сделать довольно качественные снимки ночной стороны Венеры, которую аппарат использует для гравитационных манёвров. Тем самым зонд собрал научные данные не только по солнечной активности, но также некоторый объём информации по этой планете.

Как подчёркивают в NASA, космический аппарат вошёл в зону встречи в хорошем состоянии, все системы работают нормально. На 4 июня запланировано возвращение Parker Solar Probe к операторам миссии в Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса в Лореле, штат Мэриленд, где он также был спроектирован и построен.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос,
Теги: зонд, nasa, космос, солнце
зонд, nasa, космос, солнце
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