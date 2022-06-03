Симулятор скейтбордиста Session: Skate Sim выкатится из раннего доступа в сентябре

Издательство Nacon и разработчики из принадлежащей ему канадской студии Crea-ture анонсировали точную дату выхода своего симулятора скейтбордиста Session: Skate Sim из раннего доступа.

Напомним, Session: Skate Sim стартовала в Steam Early Access ещё 17 сентября 2019 года, до программы Xbox Game Preview добралась 9 июня 2020-го, а 17 февраля 2022-го увидела свет в Epic Games Store.

Как стало известно, пребывание Session: Skate Sim в раннем доступе подойдёт к концу 22 сентября. В этот день релизная версия игры поступит в продажу для PC (Steam, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

Разработчики отмечают, что уже определились со всеми доступными скейтерами (анонсированы из них пока около 66 %) и в настоящее время делают упор на оптимизацию.

Релизная версия Session: Skate Sim предложит поддержку достижений, переработанные анимации и интерфейс, третий город и многие другие улучшения, включая геймплейные.