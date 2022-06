Разработчики Escape from Tarkov анонсировали для шутера отдельный сетевой режим Arena

Разработчики из студии Battlestate Games представили Escape from Tarkov Arena — сессионный арена-шутер от первого лица, в который перекочевали все ключевые механики оригинальной Escape from Tarkov. Владельцы издания Escape from Tarkov Arena EOD получат доступ к новинке совершенно бесплатно, всем остальным любителям оригинала за DLC придётся заплатить деньги.

Для Escape from Tarkov Arena уже сейчас заявлены различные PvP- и PvE-режимы, а также рейтинговые бои. Сражения в сессионном шутере будут происходить на различных аренах города Тарков — по легенде, они организованы таинственной группой Мастеров Арены во главе с Хозяином.

Представители Battlestate Games также сообщили, что Escape from Tarkov Arena будет доступна для покупки в виде отдельного проекта, который сможет работать без основной версии игры. Закрытое бета-тестирование Escape from Tarkov Arena должно стартовать осенью 2022 года на ПК.