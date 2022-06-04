3DNews Новости Software Шутер Разработчики Escape from Tarkov анонсиро...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Разработчики Escape from Tarkov анонсировали для шутера отдельный сетевой режим Arena

Разработчики из студии Battlestate Games представили Escape from Tarkov Arena — сессионный арена-шутер от первого лица, в который перекочевали все ключевые механики оригинальной Escape from Tarkov. Владельцы издания Escape from Tarkov Arena EOD получат доступ к новинке совершенно бесплатно, всем остальным любителям оригинала за DLC придётся заплатить деньги.

Источник изображения: Battlestate Games

Источник изображения: Battlestate Games

Для Escape from Tarkov Arena уже сейчас заявлены различные PvP- и PvE-режимы, а также рейтинговые бои. Сражения в сессионном шутере будут происходить на различных аренах города Тарков — по легенде, они организованы таинственной группой Мастеров Арены во главе с Хозяином.

Представители Battlestate Games также сообщили, что Escape from Tarkov Arena будет доступна для покупки в виде отдельного проекта, который сможет работать без основной версии игры. Закрытое бета-тестирование Escape from Tarkov Arena должно стартовать осенью 2022 года на ПК.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Hitman 3 временно появится карта из первой части, а также три новых «Неуловимых цели»
Галерея: настройки графики и управления на скриншотах из неанонсированных ПК-версий Returnal и Sackboy: A Big Adventure
Полноценная презентация Call of Duty: Modern Warfare 2 и правда пройдёт на следующей неделе
Авторы The Horus Heresy: Legions выпустят условно-бесплатную карточную игру Warhammer 40,000: Warpforge
Экшен-платформер Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef получил точную дату выхода
Ролевой экшен Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr выйдет на PS5, Xbox Series X и S со всеми дополнениями
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Анонс, Моды, патчи, дополнения,
Теги: battlestate games, escape from tarkov, шутер
battlestate games, escape from tarkov, шутер
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Обзор и сравнение 7 сервисов проката электросамокатов в Москве (2022 год) 41
Обзор и тест СЖО Phanteks Glacier One 240 T30: ломая стереотипы 37
Обзор ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600QE): для экономных творцов 24
У вас же есть VPN: как установить и запустить Diablo Immortal в России 22

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Американский стартап Ursa Major представил ракетный двигатель на замену российским РД-180 и РД-181
ЕС утвердит единый стандарт зарядного порта для гаджетов на следующей неделе
Штат Нью-Йорк стал первым в США, где принят Закон о праве на ремонт, но радоваться рано
Китай представил экипаж тайконавтов, который завтра полетит в космос на корабле «Шэньчжоу-14»
В России создана система CELLS — блокчейн-альтернатива SWIFT
Разработчики Escape from Tarkov анонсировали для шутера отдельный сетевой режим Arena 40 мин.
В России ужесточат наказания за нарушения при работе с биометрией граждан 4 ч.
FTC: жертвы криптовалютных мошенников потеряли более $1 млрд с 2021 года 8 ч.
Новая статья: Sniper Elite 5 — тёмные души немецких солдат. Рецензия 16 ч.
Симулятор скейтбордиста Session: Skate Sim выкатится из раннего доступа в сентябре 18 ч.
Devolver Digital опубликовала тизер своей новой безумной презентации игр — её ведущим будет известный японский гейм-дизайнер 19 ч.
На открытии Summer Game Fest 2022 покажут геймплейное демо хоррора The Callisto Protocol 19 ч.
Видео: шесть минут сражений с врагами в новом геймплейном ролике Sonic Frontiers 20 ч.
Интерактивные приключения Steve Jackson's Sorcery! от авторов Heaven’s Vault выйдут на консолях одним комплектом 20 ч.
Разработчики DNF Duel представили первого за два с половиной месяца нового персонажа 21 ч.
AT&T разместила базовые станции 5G на дронах 2 ч.
В чипсетах UNISOC обнаружилась уязвимость, позволяющая отключать смартфоны от сети 4 ч.
Проблема «фантомного торможения» на Tesla усугубилась — регулятор направил производителю запрос 4 ч.
Китай перестал раскрывать данные о новейших суперкомпьютерах — это снижает ценность мировых рейтингов 4 ч.
В США начали разрабатывать дрон с электрошокером для быстрой нейтрализации стрелков 5 ч.
По мнению автоэксперта, электрические пикапы Rivian R1T стоят больше, чем за них просят 9 ч.
Сокращения штата Tesla на 10 % не коснутся производственного персонала 10 ч.
Модули DDR5 за последние полгода заметно подешевели на мировом рынке 17 ч.
Samsung построит производственную линию для выпуска OLED-дисплеев для iPad 19 ч.
Корабль «Прогресс МС-20» доставил на МКС более 2,5 тонн груза 19 ч.