«Умного» сельскохозяйственного робота Solix испытают в поле

Канадская компания Solinftec рассказала о сельскохозяйственном роботе Solix. Машина предназначена для инспектирования полей — это избавит фермеров от необходимости опрыскивать все посевы без разбора, а в окружающую среду попадёт меньше вредных химикатов.

Solix перемещается по полям на четырёх колёсах и проводит инспекции с помощью бортовых камер и набора сенсоров. А программная ИИ-платформа отслеживает состояние экосистемы. Весь комплекс осуществляет мониторинг здоровья растений, оценивает их питательную ценность, ищет сорняки и выявляет признаки ущерба от насекомых.

При выявлении отклонений робот отправляет координаты владельцу и даже предлагает пути решения проблемы. Это позволяет фермеру применять удобрения и гербициды точечно — там, где они нужны, а не распылять их по всему полю. Таким образом, экономятся материалы, а в окружающую среду попадает меньше загрязняющих веществ. И растёт урожайность.

Технические характеристики Solix пока не уточняются, поскольку робот всё ещё находится в разработке. Первые полевые испытания машины стартуют в обозримом будущем — их согласились провести у себя владельцы хозяйства Stone Farms близ города Дэвидсон (провинция Саскачеван), а поддержку будут осуществлять специалисты Университета Саскачевана. Если испытания пройдут успешно, робот поступит в серийное производство и выйдет на рынок уже к следующему сезону.