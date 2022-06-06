Приключение Endling: Extinction is Forever про последнюю мать-лису на Земле выйдет в июле

Издательство HandyGames и разработчики из испанской студии Herobeat анонсировали точную дату выхода своего приключенческого выживания с видом сбоку Endling: Extinction is Forever.

Как стало известно, Endling: Extinction is Forever поступит в продажу 19 июля текущего года для PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Предзаказы уже стартовали: из-за введённых ограничений приобрести Endling: Extinction is Forever на территории России можно только через Steam (899 рублей), EGS (899 рублей) и PS Store (2149 рублей).

События Endling: Extinction is Forever развернутся в находящемся на грани уничтожения мире. Игрокам в роли последней матери-лисы на Земле предстоит исследовать окружение и защищать своих детёнышей.

Разработчики обещают «экологически сознательное приключение», эмоционально сложные решения, а также необходимость охотиться, искать новые логовища и обучать своих лисят, чтобы выживать.