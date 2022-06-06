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Слухи: своего персонажа для перезапуска Saints Row можно будет создать до релиза игры

Инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) в материале для портала eXputer рассказал, что Deep Silver и Volition собираются выпустить редактор персонажа из боевика с открытым миром Saints Row в виде отдельной утилиты.

Источник изображений: Deep Silver

Источник изображений: Deep Silver

По данным Хендерсона, редактор получит название Boss Factory, будет представлен и выпущен 9 июня в рамках церемонии открытия Summer Game Fest 2022. Анонс сопроводят детальным трейлером.

Boss Factory предложит создать персонажа, используя все инструменты из полной версии игры. Своими творениями якобы можно будет делиться с помощью уникальных кодов без привязки к платформам.

Лучшие, по мнению сообщества, творения из Boss Factory якобы будут представлены в местном зале славы

Лучшие, по мнению сообщества, творения из Boss Factory якобы будут представлены в местном зале славы

Стоит отметить, что аналогичную акцию разработчики проводили в 2011 году перед запуском Saints Row: The Third. Утилита Initiation Station тоже позволяла создать персонажа заранее и затем перенести его в релизную версию игры.

Премьера Saints Row ожидается 23 августа на PC (Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. По сюжету четыре юных друга — Нина, Кевин, Элай и Босс (персонаж игрока) — решают организовать криминальную империю.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Слухи, Xbox, PlayStation,
Теги: saints row, volition, deep silver, экшен
saints row, volition, deep silver, экшен
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