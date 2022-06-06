Анонс всё ближе: список достижений из неанонсированного перевыпуска GoldenEye 007 засветился на сайте Xbox

Пользователь Twitter под псевдонимом Wario64 обратил внимание, что список достижений из неанонсированного переиздания культового шутера GoldenEye 007 появился ещё и на официальном сайте Xbox.

Напомним, перечень засветился в Сети ещё несколько месяцев назад. Разработчики многострадального перевыпуска GoldenEye 007 из студии Rare при этом продолжают получать трофеи в предрелизной версии игры.

Теперь же список достижений обновлённой GoldenEye 007 добрался до официальных порталов, что может свидетельствовать как о скором анонсе, так и о надвигающемся релизе.

История ремастера началась ещё в середине 2000-х. Почти готовое переиздание для Xbox 360 пришлось отменить из-за проблем с лицензированием, однако в феврале 2021 года в Сеть просочилась рабочая сборка.

GoldenEye 007 дебютировала в августе 1997 года на Nintendo 64. В конце октября 2021-го Германия сняла запрет на распространение игры в стране, что также может указывать на скорый перевыпуск культового шутера.