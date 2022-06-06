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Второй шанс для павшего Вавилона: в провальной Babylon's Fall стартовал сезон The Light of Aaru с новым боевым пропуском

Разработчики из студии PlatinumGames совместно с издательством Square Enix объявили о старте второго сезона в ролевом боевика Babylon’s Fall. Сам сезон получил название The Light of Aaru — так же называется новая сюжетная глава.

Источник изображения: Square Enix

Источник изображения: Square Enix

Свежая история посвящена фракции Куфтаали, для знакомства с которой игрокам придётся посетить зиккурат «Башня Бенбен». Члены представленного сообщества являются кочевыми торговцами, которые разбираются в алхимии.

С выходом второго сезона в Babylon’s Fall появились новые враги, оружие и предметы экипировки. Финал The Light of Aaru состоится 29 ноября, для получения всех наград нужно приобрести сезонный пропуск.

Запуск второго сезона в Babylon’s Fall может положительно повлиять на популярность ролевого боевика, с которой есть очевидные проблемы: игра была выпущена в конце марта, но уже 4 мая её онлайн упал до одного человека, а 9 мая и вовсе достиг нуля.

За последние 30 дней в среднем в Babylon’s Fall играло 25,1 человек, а пиковое значение остановилось на 92 пользователях (по данным Steam Charts). Несмотря на такие провальные показатели, Square Enix и PlatinumGames пока не планируют сворачивать поддержку Babylon’s Fall. О работе над контентом для третьего сезона было объявлено ещё в начале мая.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Моды, патчи, дополнения, PlayStation,
Теги: babylon’s fall, боевик, platinumgames
babylon’s fall, боевик, platinumgames
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