3DNews Новости Software Новости сети Майнинговая компания из Техаса заработал...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Майнинговая компания из Техаса заработала на отключении оборудования больше, чем на майнинге

Специализирующаяся на майнинге биткоина компания Riot Blockchain в июле сократила объёмы добычи криптовалюты и потребление электроэнергии, излишек которой она вернула поставщику и сумела на этом заработать: на фоне рекордно высокой температуры воздуха в Техасе цена на электричество подскочила.

Источник изображения: riotblockchain.com

Источник изображения: riotblockchain.com

Riot Blockchain, штаб-квартира которой находится в Колорадо, является одним из крупнейших добытчиков криптовалюты в США. В техасском Рокдейле у компании есть площадка мощностью 750 МВт — здесь непрерывно работают десятки тысяч ASIC-систем Antminer S19, погружённые в ёмкости с охлаждающей жидкостью. В июле компания вместе с другими майнерами отключила часть оборудования, поскольку в штате установилась аномальная жара — столбики термометров поднялись до 37 °C. На фоне погодных условий люди стали активнее пользоваться кондиционерами и другими оборудованием, что создало дополнительную нагрузку на электросеть штата, а цена на электричество подскочила.

Из-за этого компания сократила на своём объекте потребление энергии на 11 717 МВт·ч. Если учесть, что среднее потребление электричества на домовладение в США составляет 893 кВт·ч, то сэкономленной Riot Blockchain энергии хватило на снабжение 13 121 дома в июле. Избыток ранее закупленных у оператора ресурсов компания вернула тому же поставщику, только по более высокой цене — в итоге отключение части оборудования принесло майнеру $9,5 млн, что с лихвой компенсировало убытки от сокращения добычи биткоина.

На оставшейся части оборудования компания в прошлом месяце добыла на площадке 318 биткоинов, что в июльских ценах эквивалентно $7 млн, тогда как полученные с возмещения кредитов на электроэнергию $9,5 млн эквивалентны 439 биткоинам. Для сравнения, в июле прошлого года Riot Blockchain добыла на этом предприятии 443 биткоина, которые по актуальным на тот момент котировкам оценивались в $15,5 млн.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
У майнеров началась капитуляция — за сутки продано биткоинов на $300 млн
В США предложили обязать майнеров раскрывать информацию о потреблении энергии
В Техасе из-за экстремальной жары майнеров попросили отключить фермы
Принудительное взыскание с Google 7,2 млрд рублей штрафа признано законным
Фейки в законе: судей уличили в использовании статей из «Википедии»
Владелец сервиса знакомств Tinder оштрафован на два миллиона рублей
Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: майнинг, биткоин, электричество
майнинг, биткоин, электричество
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор Chrome OS Flex — легковесной операционной системы для старых компьютеров 51
Обзор смартфона Samsung Galaxy A53: звезда параллельного импорта? 29
Обзор Keenetic Linear: VoIP-шлюз и микроАТС для дома и малого бизнеса 3
Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro: недорого, но на стиле 1

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Земля стала вращаться быстрее и никто не знает почему
Ракета Falcon 9 для будущей пилотируемой миссии на МКС столкнулась с мостом при транспортировке
Стример первым в истории прошёл Halo 2 на высочайшей возможной сложности без смертей — 18 лет это считалось почти невозможным
Россия доставила во Францию электротехническое оборудование для термоядерного реактора ИТЭР
SSD оказались несопоставимо вреднее для экологии, чем HDD
Tencent стремится увеличить свою долю в издательстве Ubisoft 39 мин.
Видео: первые 15 минут симулятора Two Point Campus про строительство и управление университетом 2 ч.
Видео: в новом трейлере «одержимого» роглайка Cult of the Lamb рассказали о четырёх особых боссах 2 ч.
«Яндекс Браузер» научился переводить и озвучивать по-русски прямые эфиры на YouTube — задействовано сразу четыре нейросети 3 ч.
Первые пользовательские скриншоты ПК-версии Marvel’s Spider-Man просочились в Сеть за неделю до релиза 4 ч.
Дату выхода стратегии Men of War II объявят уже скоро — игра всё ещё запланирована на этот год 6 ч.
Beyond Good & Evil 2 подала признаки жизни — у игры появился новый ведущий сценарист 6 ч.
Минцифры опровергло ужесточение условий включения продуктов в реестр российского ПО 6 ч.
Blizzard не станет проводить третье публичное бета-тестирование Overwatch 2 7 ч.
Второе дополнение к Back 4 Blood называется Children of the Worm и стартует в этом месяце 7 ч.
Motorola выбрала новую дату анонса флагманских смартфонов Moto X30 Pro и Razr 2022 60 мин.
Смартфон Realme 9i 5G с процессором Dimensity 810 дебютирует 18 августа 2 ч.
Индия построит самую большую в мире плавучую солнечную электростанцию — мощностью 0,6 ГВт 2 ч.
MSI представила киберспортивный монитор G2422 с частотой обновления 170 Гц 2 ч.
Virgin Galactic снова отложила полёты с космическими туристами — акции рухнули на 12 % 2 ч.
Samsung представила смартфон Galaxy A23 5G с чипом Snapdragon 695 и пятью камерами 3 ч.
Процессоры AMD Ryzen и графика Radeon RX появится в большем числе электромобилей 4 ч.
Corsair отчиталась о падении выручки и чистых убытках в $59 млн 4 ч.
Продажи процессоров для смартфонов в первом квартале подскочили на треть — Qualcomm заняла почти 45 % рынка 4 ч.
Инвесторы Tesla одобрили дробление акций 3 к 1 4 ч.