Майнинговая компания из Техаса заработала на отключении оборудования больше, чем на майнинге

Специализирующаяся на майнинге биткоина компания Riot Blockchain в июле сократила объёмы добычи криптовалюты и потребление электроэнергии, излишек которой она вернула поставщику и сумела на этом заработать: на фоне рекордно высокой температуры воздуха в Техасе цена на электричество подскочила.

Riot Blockchain, штаб-квартира которой находится в Колорадо, является одним из крупнейших добытчиков криптовалюты в США. В техасском Рокдейле у компании есть площадка мощностью 750 МВт — здесь непрерывно работают десятки тысяч ASIC-систем Antminer S19, погружённые в ёмкости с охлаждающей жидкостью. В июле компания вместе с другими майнерами отключила часть оборудования, поскольку в штате установилась аномальная жара — столбики термометров поднялись до 37 °C. На фоне погодных условий люди стали активнее пользоваться кондиционерами и другими оборудованием, что создало дополнительную нагрузку на электросеть штата, а цена на электричество подскочила.

Из-за этого компания сократила на своём объекте потребление энергии на 11 717 МВт·ч. Если учесть, что среднее потребление электричества на домовладение в США составляет 893 кВт·ч, то сэкономленной Riot Blockchain энергии хватило на снабжение 13 121 дома в июле. Избыток ранее закупленных у оператора ресурсов компания вернула тому же поставщику, только по более высокой цене — в итоге отключение части оборудования принесло майнеру $9,5 млн, что с лихвой компенсировало убытки от сокращения добычи биткоина.

На оставшейся части оборудования компания в прошлом месяце добыла на площадке 318 биткоинов, что в июльских ценах эквивалентно $7 млн, тогда как полученные с возмещения кредитов на электроэнергию $9,5 млн эквивалентны 439 биткоинам. Для сравнения, в июле прошлого года Riot Blockchain добыла на этом предприятии 443 биткоина, которые по актуальным на тот момент котировкам оценивались в $15,5 млн.