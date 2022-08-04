В США задумались, как реагировать на инциденты с участием беспилотных судов и кораблей

Ожидается, что через 10–20 лет моря и океаны будут бороздить суда и корабли под управлением искусственного интеллекта без единого живого человека на борту. Военные и гражданские плавсредства окажутся в международных и нейтральных водах, где с ними могут сделать что угодно, в том числе захватить или потопить. Как на такое реагировать, и какие меры принимать — военные или дипломатические, в США пока не решили, но тянуть с этим нельзя.

Ценность беспилотного корабля не в горе алюминия, стали и даже обычного бортового оборудования. С определённого момента самым ценным станет сначала код — программное обеспечение, а затем ИИ во всём комплексе — с процессорами и кодом. В особенности это касается беспилотных военных кораблей, которых в ВМФ США к 2045 году планируется принять 150 штук, что составит примерно половину от всего флота запланированных к тому времени боевых надводных кораблей.

Беспилотные корабли и суда могут как сами стать нарушителями (с кого тогда спрашивать, если ИИ, к примеру, сам рассчитал маршрут?), так и оказаться в роли жертвы. Беспилотники можно угнать, уничтожить, перепродать или разобрать на запчасти. На борту беспилотных кораблей и судов не будет американских граждан или военных. Формально взятие на абордаж роботизированного судна может не являться актом агрессии и поводом для объявления войны. По крайней мере, до завершения расследования по инциденту (мало ли что там произошло!). В истории известны случаи нападения на небольшие суда спрутов, касаток и кашалотов и это не считая обычных морских происшествий, а живых свидетелей инцидентов не будет.

Военные эксперты признаются профильным СМИ, «что конвенции, политика и процедуры, а также потенциальные меры реагирования на подобные инциденты для беспилотных надводных и подводных судов всё еще нуждаются в доработке и находятся в стадии обсуждения и рассмотрения».

Военным и политикам США предстоит выработать и согласовать с другими странами шкалу ценностей и угроз в отношении беспилотных судов до того момента, когда они становятся абсолютно неприкосновенными под угрозой нанести урон национальной безопасности США, за которым последует жёсткий и немедленный военный ответ.