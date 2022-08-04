Издатель хоррор-экшена Dead by Daylight анонсировал Project S — приключенческую головоломку с открытым миром

Издательство Behavior Interactive (Dead by Daylight) совместно с разработчиками из Lunarch Studios анонсировало Project S — приключенческую головоломку с открытым миром. Студия, которая занимается производством игры, ранее успела выпустить небольшие головоломки — Jelly is Sticky и Prismata.

Project S рассчитана на прохождение как в одиночку, так и в компании с друзьями в нескольких сетевых режимах. Здесь игрокам нужно заниматься исследованием парящих в небе островов, выполнять квесты и сталкиваться с различными по своему устройству головоломками: трёхмерными лабиринтами, фокусами с перспективой, задачами на логику, а также испытаниями с использованием элементов окружения.

«Исследуйте загадочное царство островов, парящих в небе. Каждая область в этом огромном открытом мире может похвастаться впечатляющими видами, уникальными экосистемами и древней архитектурой, что создают фон мирной красоты для каждой головоломки, с которой вы сталкиваетесь», — гласит официальное описание игры в Steam.

Project S должна выйти в 2023 году на ПК (Steam), заинтересованные могут оставить заявку на участие в закрытом бета-тестировании.