3DNews Новости Software Приключение Издатель хоррор-экшена Dead by Daylight ...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Издатель хоррор-экшена Dead by Daylight анонсировал Project S — приключенческую головоломку с открытым миром

Издательство Behavior Interactive (Dead by Daylight) совместно с разработчиками из Lunarch Studios анонсировало Project S — приключенческую головоломку с открытым миром. Студия, которая занимается производством игры, ранее успела выпустить небольшие головоломки — Jelly is Sticky и Prismata.

Источник изображения: Behavior Interactive

Источник изображений: Behavior Interactive

Project S рассчитана на прохождение как в одиночку, так и в компании с друзьями в нескольких сетевых режимах. Здесь игрокам нужно заниматься исследованием парящих в небе островов, выполнять квесты и сталкиваться с различными по своему устройству головоломками: трёхмерными лабиринтами, фокусами с перспективой, задачами на логику, а также испытаниями с использованием элементов окружения.

«Исследуйте загадочное царство островов, парящих в небе. Каждая область в этом огромном открытом мире может похвастаться впечатляющими видами, уникальными экосистемами и древней архитектурой, что создают фон мирной красоты для каждой головоломки, с которой вы сталкиваетесь», — гласит официальное описание игры в Steam.

Project S должна выйти в 2023 году на ПК (Steam), заинтересованные могут оставить заявку на участие в закрытом бета-тестировании.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Видео: дебютный трейлер симулятора выживания Outbreak: Shades of Horror с кооперативом и зомби-эпидемией
Трогать произведения искусства в Switch-версии Please, Touch The Artwork можно будет с начала сентября
Ужастик In Nightmare и правда выйдет на ПК, причём до конца года
Рекурсивная головоломка Maquette и мистическое приключение The Pathless появятся на Xbox и Switch
Завтра в Ghostwire: Tokyo появится контент по мотивам японского праздника поминовения предков
Dying Light 2 получит вторую бесплатную главу с новым агентом через несколько недель
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Приключение, Пазл, Анонс,
Теги: project s, behaviour interactive, lunarch studios, пазл, приключение
project s, behaviour interactive, lunarch studios, пазл, приключение
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор Chrome OS Flex — легковесной операционной системы для старых компьютеров 51
Обзор смартфона Samsung Galaxy A53: звезда параллельного импорта? 29
Обзор Keenetic Linear: VoIP-шлюз и микроАТС для дома и малого бизнеса 3
Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro: недорого, но на стиле 1

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Земля стала вращаться быстрее и никто не знает почему
Ракета Falcon 9 для будущей пилотируемой миссии на МКС столкнулась с мостом при транспортировке
Стример первым в истории прошёл Halo 2 на высочайшей возможной сложности без смертей — 18 лет это считалось почти невозможным
Россия доставила во Францию электротехническое оборудование для термоядерного реактора ИТЭР
SSD оказались несопоставимо вреднее для экологии, чем HDD
Tencent стремится увеличить свою долю в издательстве Ubisoft 27 мин.
Видео: первые 15 минут симулятора Two Point Campus про строительство и управление университетом 2 ч.
Видео: в новом трейлере «одержимого» роглайка Cult of the Lamb рассказали о четырёх особых боссах 2 ч.
«Яндекс Браузер» научился переводить и озвучивать по-русски прямые эфиры на YouTube — задействовано сразу четыре нейросети 3 ч.
Первые пользовательские скриншоты ПК-версии Marvel’s Spider-Man просочились в Сеть за неделю до релиза 4 ч.
Дату выхода стратегии Men of War II объявят уже скоро — игра всё ещё запланирована на этот год 6 ч.
Beyond Good & Evil 2 подала признаки жизни — у игры появился новый ведущий сценарист 6 ч.
Минцифры опровергло ужесточение условий включения продуктов в реестр российского ПО 6 ч.
Blizzard не станет проводить третье публичное бета-тестирование Overwatch 2 7 ч.
Второе дополнение к Back 4 Blood называется Children of the Worm и стартует в этом месяце 7 ч.
Motorola выбрала новую дату анонса флагманских смартфонов Moto X30 Pro и Razr 2022 48 мин.
Смартфон Realme 9i 5G с процессором Dimensity 810 дебютирует 18 августа 2 ч.
Индия построит самую большую в мире плавучую солнечную электростанцию — мощностью 0,6 ГВт 2 ч.
MSI представила киберспортивный монитор G2422 с частотой обновления 170 Гц 2 ч.
Virgin Galactic снова отложила полёты с космическими туристами — акции рухнули на 12 % 2 ч.
Samsung представила смартфон Galaxy A23 5G с чипом Snapdragon 695 и пятью камерами 3 ч.
Процессоры AMD Ryzen и графика Radeon RX появится в большем числе электромобилей 4 ч.
Corsair отчиталась о падении выручки и чистых убытках в $59 млн 4 ч.
Продажи процессоров для смартфонов в первом квартале подскочили на треть — Qualcomm заняла почти 45 % рынка 4 ч.
Инвесторы Tesla одобрили дробление акций 3 к 1 4 ч.