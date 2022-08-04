Брюссель направил конкурентам Google конфиденциальные анкеты, через которые хочет получить ответы на вопросы, касающиеся комиссионных сборов Google Play для разработчиков приложений под Android. Об этом сообщает Politico со ссылкой на два анонимных источника.

Нидерландское расследование в отношении Google Play, вероятно, будет прекращено, поскольку проблема антиконкурентных практик теперь будет изучаться в масштабах всего ЕС. Параллельное расследование в отношении магазина приложений также проводит британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA). Комиссия за каждую транзакцию в мобильных приложениях, размещаемых в Google Play, составляет до 30 %, и до недавнего времени европейским разработчикам не разрешалось использовать альтернативные платёжные системы.

Представитель Google заявил, что компания обсудила с Еврокомиссией «ряд моментов», в том числе некоторые предпринятые площадкой шаги, направленные на то, чтобы смягчить обвинения разработчиков в недобросовестных практиках интернет-гиганта. Недавно компания заявила, что разрешит некоторым категориям разработчиков использовать сторонние платёжные системы при проведении транзакций от европейских пользователей. Google назвала эту меру первым шагом по обеспечению соблюдения недавно принятого в ЕС Закона о цифровых рынках (DMA) — документ устанавливает ряд запретов и накладывает новые обязательства на крупнейшие в мире технологические компании, в том числе Google, Meta * , Amazon, Apple и Microsoft.

На текущий момент не все в Еврокомиссии довольны действиями Google: есть мнение, что компания делает недостаточно для соблюдения действий закона. Предполагается, что DMA будет включён в свод европейских правил в октябре, а подпадающие под его действие компании будут обязаны соблюдать новые нормы с 2024 года.