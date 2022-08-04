TSMC пришлось замедлить расширение 3-нм производства из-за проблем у Intel

Intel доверит компании TSMC производство встроенной графики для процессоров Meteor Lake, в которых GPU будут представлены отдельным кристаллом. Первоначально запуск производства был запланирован на вторую половину 2022 года, потом Intel сдвинула сроки на первое полугодие 2023-го из-за проблем с продукцией и проверкой технологического процесса, а недавно старт массового производства по неизвестной причине был и вовсе перенесён на конец 2023 года, сообщает TrendForce.

Таким образом, на весь 2023 год высвобождаются забронированные ранее производственные мощности, а единственным клиентом на производство продукции по техпроцессу 3 нм со второй половины 2022-го до конца 2023 года остаётся Apple, разместившая заказы на процессоры M-серии и A17 Bionic. Из-за этого TSMC придётся замедлить процесс расширения производства, чтобы избежать чрезмерного простоя передовых мощностей. По версии TrendForce, инцидент окажет влияние на планирование компанией капитальных затрат на 2023 год — они могут оказаться меньше, чем в текущем году.

Стоит отметить, что другие клиенты TSMC, включая AMD, MediaTek и Qualcomm, планируют выход на продукцию на основе 3 нм только в 2024 году — тогда же ожидается полный переход на эту технологию и очередного iPhone. Это значит, что только через два года у тайваньского подрядчика ожидается значительный рост доходов. 2023 год для TSMC тоже будет небезуспешным в сравнении с 2022 годом, но рост будет не столь значительным. Наконец, ещё одним позитивным для тайваньской компании фактором может стать фактическое состояние технологии Intel 4 — если американский производитель не уложится в собственный график, ему снова придётся отдавать производство на аутсорсинг, придав тем самым TSMC дополнительный финансовый импульс.