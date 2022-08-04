Новые кадры фэнтезийной ролевой игры Hogwarts Legacy показали на презентации Autodesk

Издательство Warner Bros. Games и студия-разработчик Avalanche Software на презентации Autodesk Vision Series 2022 показали новые кадры своей фэнтезийной ролевой игры Hogwarts Legacy.

Обнародованная сцена (отдельное видео с ней прикреплено ниже) демонстрирует, как протагонист и его спутница становятся свидетелями попыток тёмных магов усмирить гиппогрифа, после чего герои решают не сидеть сложа руки.

Помимо прочего, на презентации авторы Hogwarts Legacy рассказали о помощи программ Autodesk в проработке кинематографических роликов, инструментах для создания героя и редакторе персонажа (с иллюстративным материалом).

Также фанаты обратили внимание, что в рамках презентации засветился новый персонаж Hogwarts Legacy — преподаватель заклинаний Абрахам Ронен из Слизерина. Находку подтвердил менеджер сообщества Avalanche Чендлер Вуд (Chandler Wood).

Релиз Hogwarts Legacy ожидается к концу года на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Игрокам предстоит взять на себя роль нового студента школы чародейства и волшебства Хогвартс в XIX веке.