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Новые кадры фэнтезийной ролевой игры Hogwarts Legacy показали на презентации Autodesk

Издательство Warner Bros. Games и студия-разработчик Avalanche Software на презентации Autodesk Vision Series 2022 показали новые кадры своей фэнтезийной ролевой игры Hogwarts Legacy.

Источник изображения: Warner Bros. Games

Источник изображения: Warner Bros. Games

Обнародованная сцена (отдельное видео с ней прикреплено ниже) демонстрирует, как протагонист и его спутница становятся свидетелями попыток тёмных магов усмирить гиппогрифа, после чего герои решают не сидеть сложа руки.

Помимо прочего, на презентации авторы Hogwarts Legacy рассказали о помощи программ Autodesk в проработке кинематографических роликов, инструментах для создания героя и редакторе персонажа (с иллюстративным материалом).

Также фанаты обратили внимание, что в рамках презентации засветился новый персонаж Hogwarts Legacy — преподаватель заклинаний Абрахам Ронен из Слизерина. Находку подтвердил менеджер сообщества Avalanche Чендлер Вуд (Chandler Wood).

Релиз Hogwarts Legacy ожидается к концу года на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Игрокам предстоит взять на себя роль нового студента школы чародейства и волшебства Хогвартс в XIX веке.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: hogwarts legacy, avalanche software, warner bros. games, ролевой экшен
hogwarts legacy, avalanche software, warner bros. games, ролевой экшен
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