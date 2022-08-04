Видео: снайперский гений Вэнтедж стала главной звездой свежего трейлера 14-го сезона Apex Legends

Издательство Electronic Arts и студия-разработчик Respawn Entertainment представили трейлер своего условно-бесплатного многопользовательского шутера Apex Legends, посвящённый Вэнтедж — новой легенде 14-го сезона.

Напомним, снайперский вундеркинд (настоящее имя Сиомара Контрерас) присоединилась к Играм Apex, чтобы исправить ужасную ошибку. О предыстории Вэнтедж можно прочитать в разделе персонажей Apex Legends на сайте Electronic Arts.

Трейлер длится полторы минуты и знакомит с умениями Вэнтедж:

«Объектив наводчика» (пассивное) позволит провести разведку с помощью окуляра и увидеть точку попадания;

«Релокация Эхо» (тактическое) переместит героиню к её крылатому спутнику Эхо, позицию которого перед этим можно будет задать;

«Метка снайпера» (спецумение) даст прибавку к урону по отмеченным вражеским целям для самой Вэнтедж и её команды.

Помимо Вэнтедж, «Преследование» (так называется 14-й сезон) принесёт с собой обновления на карте «Каньон Кингс», повышение максимального уровня (с 500-го) и тематический боевой пропуск (испытания, облики, раскраски и так далее).

Запуск «Преследования» ожидается 9 августа текущего года на PC (Steam, Origin), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Геймплейный трейлер сезона показали в прошедший понедельник.