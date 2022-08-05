До конца августа власти Италии должны определиться с местом строительства предприятия Intel

Ещё в середине марта корпорация Intel рассказала о намерениях по строительству предприятий и исследовательских центров на территории Европы, пообещав потратить на соответствующие цели до €80 млрд в ближайшие десять лет. Италия в этих планах фигурировала в качестве места для строительства предприятия по тестированию и упаковке чипов, теперь местные власти собираются до конца августа выбрать территорию, на которой оно будет возведено.

Как поясняет Reuters со ссылкой на осведомлённые источники, такой график определяется намеченными на 25 сентября выборами, и правительство уходящего премьера Марио Драги (Mario Draghi) собирается заключить соглашение с Intel к концу августа. Бюджет стройки достигнет $5 млрд по самым скромным подсчётом, и власти Италии готовы субсидировать до 40 % этой суммы. Сейчас в качестве фаворитов по географическому признаку лидируют районы Пьемонт с административным центром в Турине и Венето с центром в Венеции. Первый является второй по площади территорией в Италии, а также центром крупного промышленного кластера, обслуживающего интересы автомобильной промышленности. На первом этапе даже обсуждалась возможность строительства предприятия на острове Сицилия.

Власти Италии на данный момент зарезервировали за собой более €4 млрд из более чем €45 млрд, выделенных на нужды финансирования европейской полупроводниковой промышленности до конца текущего десятилетия. Сообщается, что правительство также ведёт переговоры с франко-итальянской STMicroelectronics, которая в прошлом месяце согласилась построить совместное предприятие с GlobalFoundries на территории Франции, а также тайваньскими компаниями TSMC и MEMC Electronic Materials, равно как и израильской Tower Semiconductor, которую недавно поглотила компания Intel.