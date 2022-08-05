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До конца августа власти Италии должны определиться с местом строительства предприятия Intel

Ещё в середине марта корпорация Intel рассказала о намерениях по строительству предприятий и исследовательских центров на территории Европы, пообещав потратить на соответствующие цели до €80 млрд в ближайшие десять лет. Италия в этих планах фигурировала в качестве места для строительства предприятия по тестированию и упаковке чипов, теперь местные власти собираются до конца августа выбрать территорию, на которой оно будет возведено.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Как поясняет Reuters со ссылкой на осведомлённые источники, такой график определяется намеченными на 25 сентября выборами, и правительство уходящего премьера Марио Драги (Mario Draghi) собирается заключить соглашение с Intel к концу августа. Бюджет стройки достигнет $5 млрд по самым скромным подсчётом, и власти Италии готовы субсидировать до 40 % этой суммы. Сейчас в качестве фаворитов по географическому признаку лидируют районы Пьемонт с административным центром в Турине и Венето с центром в Венеции. Первый является второй по площади территорией в Италии, а также центром крупного промышленного кластера, обслуживающего интересы автомобильной промышленности. На первом этапе даже обсуждалась возможность строительства предприятия на острове Сицилия.

Власти Италии на данный момент зарезервировали за собой более €4 млрд из более чем €45 млрд, выделенных на нужды финансирования европейской полупроводниковой промышленности до конца текущего десятилетия. Сообщается, что правительство также ведёт переговоры с франко-итальянской STMicroelectronics, которая в прошлом месяце согласилась построить совместное предприятие с GlobalFoundries на территории Франции, а также тайваньскими компаниями TSMC и MEMC Electronic Materials, равно как и израильской Tower Semiconductor, которую недавно поглотила компания Intel.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, разработка и производство электроники,
Теги: intel, производство микросхем, италия, полупроводники
intel, производство микросхем, италия, полупроводники
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