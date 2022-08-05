Blizzard не станет проводить третье публичное бета-тестирование Overwatch 2

Коммерческий директор и вице-президент франшизы Overwatch Джон Спектор (Jon Spector) прокомментировал вероятность проведения третьего публичного тестирования условно-бесплатного командного шутера Overwatch 2.

По словам Спектора, команда ежедневно тестирует Overwatch 2 собственными силами, однако на данном этапе, вопреки заинтересованности сообщества в третьей «бете», дополнительных публичных испытаний проводить не намерена.

«Благодаря ценным отзывам с нашей "альфы" и двух публичных бета-тестов мы можем сосредоточить свои усилия на выпуске 4 октября наилучшей возможной игры», — заверил Спектор.

Напомним, Overwatch 2 принесёт с собой несколько значительных изменений по сравнению с первой частью: переход к формату «5 на 5», смена модели распространения и монетизации, переработка многих старых героев и добавление новых.

Сообщается, что с запуском раннего доступа 4 октября Overwatch 2 станет полной заменой оригинальной Overwatch. Сиквел выпустят на PC (Battle.net), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch.