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Beyond Good & Evil 2 подала признаки жизни — у игры появился новый ведущий сценарист

Портал PC Gamer обратил внимание, что команду сценаристов многострадального приключенческого экшена Beyond Good & Evil 2 от Ubisoft с недавних пор возглавляет новый для проекта человек.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

Как стало известно, на должность ведущего сценариста Beyond Good & Evil 2 с начала августа была назначена Сара Ареллано (Sarah Arellano), о чём специалист на днях рассказала в своём личном микроблоге.

До перехода в Ubisoft Montpellier Ареллано была нарративным дизайнером в Blizzard Entertainment (World of Warcraft) и Super Evil Megacorp (Vainglory), а также сценаристом в Volition (перезапуск Saints Row).

«Мы очень рады приветствовать Сару — одного из наших самых свежих новобранцев при Beyond Good & Evil 2. Команда разработки усердно трудится над тем, что выполнить данные сообществу обещания», — заверил представитель Ubisoft.

Что назначение означает для Beyond Good & Evil 2, неясно: сиквел был подтверждён в 2008 году (повторно игру анонсировали в 2017-м), в 2020-м остался без идейного вдохновителя, а в июле 2022-го, по слухам, ушёл на внешнее тестирование.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Приключение,
Теги: beyond good & evil 2, ubisoft montpellier, ubisoft, приключенческий экшен
beyond good & evil 2, ubisoft montpellier, ubisoft, приключенческий экшен
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