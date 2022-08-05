Компания Strategy Analytics опубликовала статистику по мировому рынку процессоров для смартфонов по итогам первой четверти текущего года: в денежном выражении отгрузки чипов выросли более чем на треть.

Объём отрасли в течение рассматриваемого периода достиг $8,9 млрд. Это на 35 % больше результата годичной давности. Столь стремительный рост объясняется увеличением поставок изделий с поддержкой 5G: на них пришлось 53 % от суммарного количества реализованных за три месяца процессоров.

Крупнейшим игроком отрасли является Qualcomm с долей 44,6 % в денежном исчислении. На втором месте находится MediaTek с 24,7 %, а замыкает тройку Apple с 21,9 %. Таким образом, эти три компании контролируют более 90 % мирового рынка мобильных процессоров. Кроме того, в первую пятёрку вошли Samsung LSI и Unisoc.

Самыми востребованными чипами для смартфонов под управлением операционной системы Android стали MediaTek Dimensity 700, Qualcomm Snapdragon 778G, Snapdragon 8 Gen 1, Dimensity 810, Dimensity 900 и Snapdragon 888/888+.

Приблизительно 80 % всех чипов для умных сотовых аппаратов, отгруженных в течение квартала, были произведены на предприятиях TSMC. На изделия, выполненные по нормам 7 нанометров и меньше, пришлось 48 % от общего количества поставок.