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Продажи процессоров для смартфонов в первом квартале подскочили на треть — Qualcomm заняла почти 45 % рынка

Компания Strategy Analytics опубликовала статистику по мировому рынку процессоров для смартфонов по итогам первой четверти текущего года: в денежном выражении отгрузки чипов выросли более чем на треть.

Источник изображения: MediaTek

Источник изображения: MediaTek

Объём отрасли в течение рассматриваемого периода достиг $8,9 млрд. Это на 35 % больше результата годичной давности. Столь стремительный рост объясняется увеличением поставок изделий с поддержкой 5G: на них пришлось 53 % от суммарного количества реализованных за три месяца процессоров.

Крупнейшим игроком отрасли является Qualcomm с долей 44,6 % в денежном исчислении. На втором месте находится MediaTek с 24,7 %, а замыкает тройку Apple с 21,9 %. Таким образом, эти три компании контролируют более 90 % мирового рынка мобильных процессоров. Кроме того, в первую пятёрку вошли Samsung LSI и Unisoc.

Источник изображения: Strategy Analytics

Источник изображения: Strategy Analytics

Самыми востребованными чипами для смартфонов под управлением операционной системы Android стали MediaTek Dimensity 700, Qualcomm Snapdragon 778G, Snapdragon 8 Gen 1, Dimensity 810, Dimensity 900 и Snapdragon 888/888+.

Приблизительно 80 % всех чипов для умных сотовых аппаратов, отгруженных в течение квартала, были произведены на предприятиях TSMC. На изделия, выполненные по нормам 7 нанометров и меньше, пришлось 48 % от общего количества поставок.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры,
Теги: процессор, чип, смартфон, аналитика, анализ рынка
процессор, чип, смартфон, аналитика, анализ рынка
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