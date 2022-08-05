Apple призвала тайваньских поставщиков соблюдать таможенные нормы Китая, чтобы избежать проблем

Apple призвала своих поставщиков при проведении отгрузок из Тайваня в Китай соблюдать нормативные таможенные требования КНР, чтобы избежать проверок, расследований и конфликтов с китайские властями. Мера вызвана обострением отношений между Пекином и Тайбэем совместно с Вашингтоном.

Диалог США и КНР сильно усложнился после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi) и делегации конгресса на Тайвань. Производитель iPhone напомнил своим партнёрам в регионе, что Пекин начал более тщательно следить за тем, чтобы произведённые на Тайване детали и компоненты носили маркировку «Тайвань, Китай» или «Китайский Тайбэй».

Занимающаяся сборкой iPhone компания Pegatron заявила, что её завод на территории материкового Китая продолжает работать в штатном режиме — ранее СМИ распространили сообщение о том, что поставки компонентов на предприятие задерживаются в связи с проверкой, которую инициировали таможенные органы Китая. Тайваньские подрядчики Apple, в первую очередь компании Foxconn и Pegatron, сейчас наращивают производственные мощности — в сентябре ожидается презентация очередных iPhone.