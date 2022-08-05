Создатели ритмического шутера Metal: Hellsinger устроят на gamescom 2022 адский музыкальный концерт

Издательство Funcom и разработчики из шведской студии The Outsiders объявили о планах по омузыкаливанию предстоящей выставки gamescom 2022 в рамках кампании по продвижению своего ритмического шутера Metal: Hellsinger.

Как стало известно, 25 августа в 20:00 по московскому времени Funcom и The Outsiders встряхнут выставочный центр Koelnmesse в Кёльне «крупнейшим в истории gamescom» музыкальным концертом.

В выступлении, которое будет транслироваться в прямом эфире на главной странице официального сайта Metal: Hellsinger, примет участие ряд вокалистов, исполнивших композиции для самой игры:

Алисса Уайт-Глаз (Alissa White-Gluz) из Arch Enemy;

Джеймс Дортон (James Dorton) из Black Crown Initiate;

Мэтт Хифи (Matt Heafy) из Trivium;

Микаэль Станне (Mikael Stanne) из Dark Tranquillity;

Деннис Люкссен (Dennis Lyxzen) из Refused (да, той самой) и INVSN.

Масштабное мероприятие будет бесплатно для входа: первые 200 посетителей gamescom 2022, заглянувшие на концерт, получат эксклюзивную подборку атрибутики по мотивам Metal: Hellsinger.

Metal: Hellsinger выйдет 15 сентября на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, где сейчас доступна демоверсия. Игра предложит пройти восемь кругов ада в роли одержимой жаждой мести Безымянной — получеловека-полудемона.