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Дробление акций Tesla назначено на 25 августа

Компания Tesla официально объявила, что торги её акциями нового образца — после дробления 3 к 1 — начнутся 25 августа. Ранее процедуру одобрили инвесторы компании.

Источник изображения: tesla.com

Источник изображения: tesla.com

В четверг акционеры Tesla на голосовании приняли часть предложений совета директоров: утвердили состав органа, одобрили дробление акций, но отклонили предложения, касающиеся окружающей среды и управления компанией. С учётом прошлогодней продажи акций доля главы компании Илона Маска (Elon Musk) составляет 15,6 %, почитали в Refinitiv. Каждый зарегистрированный на 17 августа акционер Tesla после закрытия торгов 24 августа получит по две дополнительные акции на каждую имеющуюся. В прошлый раз подобную процедуру проводили в августе 2020 года (дробление 5 к 1) по той же причине: ценные бумаги подорожали настолько, что стали недоступными многим инвесторам.

На фундаментальные показатели компании дробление обычно не влияет, но оно благотворно сказывается на цене активов — теперь их может покупать более широкий круг инвесторов. Акции Tesla дебютировали на бирже в 2010 году по цене $17 за штуку, накануне они подешевели на 6,6 % до $863,29, падение с начала года достигло примерно 18 %. Рыночная капитализация компании составляет около $1 трлн.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, финансовые новости и аналитика,
Теги: tesla, акции, сплит
tesla, акции, сплит
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