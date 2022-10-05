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Инсайдер рассказал, продолжением какой Call of Duty станет следующая игра авторов Vanguard, WWII и Advanced Warfare

Подтвердивший свою состоятельность предыдущими утечками инсайдер Ральф Валв (Ralph Valve) с портала WhatIfGaming раскрыл сущность следующего проекта студии Sledgehammer Games, известной по серии Call of Duty.

Источник изображения: Steam (Stan)

Источник изображения: Steam (Stan)

О том, что авторы Vanguard, WWII и Advanced Warfare взялись за свою новую Call of Duty, в апреле рассказывал другой инсайдер — Том Хендерсон (Tom Henderson), — однако подробностями проекта он тогда не поделился.

По данным Валва, в преддверии запуска Vanguard сценаристы Sledgehammer планировали сразу несколько сиквелов с героями «Авангарда», однако продажи ниже ожидаемых вынудили команду думать в другом направлении.

Источник изображения: WhatIfGaming

Источник изображения: WhatIfGaming

В результате Sledgehammer предложила Activision отойти подальше от времён Второй мировой войны, освещаемой в Vanguard и WWII, и вернуться в научно-фантастический мир Advanced Warfare.

Более скоростная по сравнению со своими приземлёнными коллегами по серии, Advanced Warfare встряхнула привычную формулу Call of Duty геймплейными новинками вроде экзоскелетов, дававших игрокам ощутимые бонусы.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

События Advanced Warfare разворачиваются в мире будущего, где доминирующей силой стали частные военные корпорации. Роль основателя самой крупной из них (и главного злодея) отыгрывает Кевин Спейси (Kevin Spacey).

Если верить Валву (и Хендерсону до него), продолжение Call of Duty: Advanced Warfare планируется к выпуску лишь в 2025 году. По слухам, 2024-й зарезервирован для новой игры Treyarch, а 2023-й останется без номерной Call of Duty.

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Рубрики: Новости Software, игры, Шутер, Слухи,
Теги: call of duty, sledgehammer games, activision blizzard, шутер
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