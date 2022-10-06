Google Chrome признан самым уязвимым браузером 2022 года

Новые данные, представленные оператором сервиса Atlas VPN, свидетельствуют о том, что пользователи Google Chrome должны быть чрезвычайно осторожны при работе в сети — браузер является самым уязвимым среди наиболее известных продуктов подобного назначения.

По результатам исследования, в 2022 году в Chrome было обнаружено 303 уязвимости и 3159 за всю его историю. Выводы основаны на данных платформы VulDB и учитывают те «бреши», что обнаружены с 1 января по 5 октября 2022 года.

Chrome стал единственным браузером, новые уязвимости в котором были обнаружены уже в первые пять дней октября: CVE-2022-3318, CVE-2022-3314, CVE-2022-3311, CVE-2022-3309 и CVE-2022-3307. Устранить их можно, обновив Chrome до 106.0.5249.61.

Второе место в «антирейтинге» 2022 года занимает Firefox со 117 уязвимостями, а третье — Microsoft Edge с 103 уязвимостями, их на 61 % больше, чем насчитывалось в 2021 году. Наконец, четвёртое место занимает Apple Safari, а самым безопасным является Opera. В 2022 году в этом браузере не выявлено задокументированных брешей в системе безопасности вообще, а за всю историю получены данные только о 344 вариантах.

Примечательно, что Chrome, Edge и Opera созданы на одном движке Chromium, но разный подход к «доработке» основы привёл к результатам, согласно которым первые два браузера являются самыми опасными для пользователей, а Opera — наиболее защищённым. Впрочем, уязвимости в Chromium теоретически могут затронуть все варианты из названной тройки.

Для того чтобы оставаться в безопасности, пользователям рекомендуется регулярно обновлять браузеры до новейших версий и проявлять особую осторожность при загрузке плагинов и расширений, особенно из малоизвестных источников от неизвестных разработчиков.